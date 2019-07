Enrico Brignano e Flora Canto bellissimi in spiaggia con la figlia Martina (Foto)

In passato non avremmo mai immaginato la coppia formata da Enrico Brignano e Flora Canto, lei era una tronista di Uomini e Donne, oggi è mamma meravigliosa di Martina, nata dal legame con l’attore romano (foto). Una storia d’amore che ci piace sempre ammirare in tv, sui social sulle riviste di gossip dove loro hanno sempre un sorriso. In vacanza è più semplice essere felici e loro questa volta sono a Formentera, tutti e tre insieme. E’ la rivista Nuovo a mostrare le foto di Flora Canto ed Enrico Brignano in spiaggia tra chiacchiere, coccole, giochi con la piccola Martina e risate. Sono bellissimi in costume ma il merito più grande va alle donne della famiglia, tenerissima la bimba, perfetta Flora con il suo bikini nero. Sono fidanzati dal 2013, si sono incontrati sulla spiaggia, a Sabaudia, poi da lì è nato tutto e non si sono più lasciati. In quel periodo Flora usciva dalla sua storia d’amore nata nel programma di Maria De Filippi, è Enrico il vero amore della sua vita nonostante la differenza d’età.

ENRICO BRIGNANO E FLORA CANTO IN VACANZA A FORMENTERA

Ben 17 anni li dividono ma solo sulla carta d’identità. 53 anni per l’attore comico, 35 per la dolce Flora ma sono inseparabili, la conferma che l’età non conta quando c’è tutto il resto. Martina è nata il 2017, era il 10 febbraio e con dei video in diretta sui social lui mostrava tutta l’emozione. Emozioni che durano ancora oggi insieme alla gioia di stare insieme.

Flora Canto e Brignano alle Maldive la luna di miele in tre è la più bella delle vacanze (Foto)

A Formentera sono un vero incanto, anche se Brignano non toglie la maglietta e anche se le previsioni meteo dicono che sia in arrivo un diluvio lei commenta “Tanto l’estate dicono sia uno stato d’animo non una stagione”.