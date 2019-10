Alessandro Haber a Vieni da me commosso per la moglie ma in lacrime per la figlia Celeste (Foto)

Una sorpresa inaspettata oggi per Alessandro Haber a Vieni da me con l’arrivo di sua moglie Antonella in studio ma per l’artista “una cosa inaspettata e incredibile” è stata la nascita di sua figlia Celeste che oggi ha 15 anni (foto). Haber non sospettava per niente che sua moglie fosse lì in studio, dietro le quinte; l’aveva sentita al telefono pochi minuti prima di andare in onda. Si è commosso quando l’ha vista arrivare, come un bambino si è nascosto il volto emozionato. Stanno insieme da tantissimo tempo, aveva solo 21 anni Antonella quando l’ha conosciuto, lui attore famoso, lei attrice agli inizi. Un saluto dopo uno spettacolo di Alessandro e da lì è nato tutto. Li dividono 30 anni di differenza ma è un amore grande. Dopo 14 anni si sono sposati ma a renderli felici del tutto è stata la nascita di Celeste. Lei non è a Vieni da me ma ha per il suo papà un dolce messaggio.

ALESSANDRO HABER EMOZIONATISSIMO PER AMORE DI SUA FIGLIA

“Non te lo aspettavi… Quando dici che non sai fare il padre, che è un ruolo che reciti non è così perché sei il papà migliore del mondo. Ti amo tanto, ti viglio un bene dell’anima” e Haber è in lacrime, guarda sua figlia e non smette di piangere mentre sua moglie spiega che piange sempre per Celeste. Piange anche semplicemente quando sono a cena insieme, la guarda e piange mentre mangia la pasta perché semplicemente la ama tanto.





“Menomale che esiste Celeste” altrimenti non sarebbe stata la stessa vita, sarebbe rimasto solo. Confessa che sua figlia lo rigira come un calzino, lo prende in giro con tanto affetto ma è a lui che confida più tutto più che a sua madre. E’ un grande artista Haber ma tra progetti futuri, il programma con cui è in tv in questo periodo e i ricordi del passato, niente è più importante della sua famiglia.