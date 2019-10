Boom di ascolti per Uomini e Donne e c’è chi parla di Ida Platano come della nuova Gemma Galgani

Puntata assolutamente da record di ascolti quella di Uomini e Donne in onda il 22 ottobre 2019. E ovviamente parliamo di una puntata dedicata al trono over. Ormai da anni infatti, le avventure di dame e cavalieri, registrano ascolti molto più interessanti di quelle del trono classico ( che vola in alto nelle scelte). Grazie alle vicende di alcuni amati protagonisti del programma da Gemma Galgani a Giorgio Manetti passando per Sossio Aruta e Ursula, il trono over di Uomini e Donne in questi anni ha sempre incassato ascolti vincenti. E ieri, con una media di oltre 3 milioni di spettatori e picchi ancora più alti, vola nel pomeriggio di Canale 5. E c’è già chi fa notare che Maria de Filippi potrebbe aver trovato la sua nuova gallina dalle uova d’oro…Se infatti la puntata del lunedì ha fatto sorridere con l’ennesimo siparietto imbarazzante di cui Gemma ormai sempre più complice di Tina e meno interessata all’amore, quella del martedì ha visto Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo protagonisti.

BOOM DI ASCOLTI PER UOMINI E DONNE: 3 MILIONI DI SPETTATORI PER IL TRONO OVER

La dama aveva accettato di vedere Riccardo dopo la sua lettera strappalacrime; ma nell’ultima puntata ha anche detto di non essere più innamorata…Molti spettatori commentando sui social le puntate di Uomini e Donne fanno notare come Ida pian pianino stia prendendo il posto di Gemma Galgani. E visto che le vicende sentimentali della parrucchiera di Brescia sembrano arrivare al cuore del pubblico, ecco che le storie della coppia, potrebbero non finire così rapidamente…

Non a caso del resto, sappiamo che nella prossima puntata di Uomini e Donne Ida e Riccardo annunceranno un altro dietrofront, dichiarando di essere interessati ad andare avanti, a riprovarci. Ma lo faranno dentro il programma di Canale 5 o fuori? Non lo abbiamo ancora capito ma una cosa è certa: anche la prossima settimana Ida, per molti la Gemma Bis, e Riccardo, saranno nuovamente a centro studio e gli ascolti d’oro saranno ancora assicurati.

ECCO I DATI AUDITEL RELATIVI ALLA PUNTATA DI IERI DI UOMINI E DONNE

Uomini e Donne 24.9% con 3.068.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 24.3% con 2.538.000 spettatori)

I numeri di Uomini e Donne lo rendono uno dei programmi più visti della giornata.