Ida e Riccardo: a Uomini e Donne arriva l’inaspettato epilogo

Sarà questo l’ultimo capitolo della storia d’amore che vede Ida Platano e Riccardo Guarnieri protagonisti? E’ davvero presto per dirlo ma questa sera possiamo raccontarvi quelle che sono le ultime news sulla coppia arrivate proprio pochi minuti fa dall’ultima registrazione di Uomini e Donne. Le Talpe del Vicolo delle news hanno raccontato quello che è successo proprio nella registrazione del trono over del 17 ottobre 2019. Facciamo però il punto perchè al momento è andata in onda solo la puntata della lettera di Riccardo ma il pubblico non ha ancora visto quello che è successo dopo. Prima di questa registrazione infatti ce n’è stata un’altra che non è ancora andata in onda. Infatti Ida, qualche giorno fa, rivedendo Riccardo in studio, aveva detto di voler mettere un punto. La Platano aveva detto di non essersi emozionata nell’ascoltare le parole di Riccardo. Aveva infatti detto di aver capito di non essere innamorata. Riccardo, ascoltando le sue parole, aveva deciso quindi di lasciare lo studio e lasciare anche il programma.

Che cosa è successo questa settimana? Lo abbiamo scoperto nella registrazione di Uomini e Donne di oggi.

UOMINI E DONNE ULTIME NEWS TRONO OVER: COME E’ FINITA TRA RICCARDO E IDA?

Possiamo quindi raccontarvi il nuovo capitolo di questa storia. Ida e Riccardo sono entrambi in studio insieme. Hanno spiegato che le cose sono cambiate rispetto a qualche giorno fa. Pare che i due abbiano deciso di prendersi del tempo e sono stati insieme a Roma. Ida forse si è resa conto che il sentimento provato per Riccardo non poteva essere scomparso in dieci giorni. I due quindi hanno passato delle ore insieme a Roma, ci sono stati solo dei baci e delle coccole ma pare che abbiano dormito una notte insieme solo tenendosi per mano. Hanno quindi capito che forse per loro c’è una nuova possibilità.

Si prendono del tempo e ci riprovano. Da quello che si capisce dalle anticipazioni di Uomini e Donne, sembra che abbiano quindi deciso di lasciare il programma insieme. Non ci resta che aspettare la messa in onda di questa puntata che dovrebbe andare in onda non la prossima settimana, ma quella dopo.