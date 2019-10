A Uomini e Donne il primo faccia a faccia tra Pago e Serena Enardu dopo Temptation: cosa si sono detti?

E’ stata registrata oggi a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne e come succede ormai da un mesetto a questa parte, molto dello spazio del trono classico è stato “invaso” dai protagonisti di Temptation Island VIP. In particolare nella puntata di Uomini e Donne registrata il 16 ottobre 2019, sono stati protagonisti Serena Enardu e Pago. I due hanno raccontato tutto quello che è successo dopo che sono usciti dal programma. Si sono visti e sono stati insieme qualche giorno in Sardegna per dirsi tutto quello che non si sono detti in sette anni. Pago ha recuperato le cose che aveva a casa di Serena, ha salutato suo figlio e poi ha lasciato tutto tornando a casa sua.

TEMPTATION ISLAND VIP E POI…IL PUNTO DI VISTA DI SERENA ENARDU

Serena è stata accolta molto bene in studio dagli opinionisti, meno dal pubblico che invece ha apprezzato maggiormente il comportamento di Pago. Serena ha spiegato che probabilmente lei sapeva di non essere più innamorata e anche per questo si è spinta così oltre anche se si rende conto di aver sbagliato facendo soffrire Pago. In ogni caso lei avrebbe voluto dire molte più cose al falò ma si è limitata perchè sapeva che dicendo di non amarlo gli avrebbe dato il colpo di grazia.

TEMPTATION ISLAND VIP E POI…IL PUNTO DI VISTA DI PAGO

Pago ha una visione totalmente diversa di come sono andate le cose e spiega a Maria che se lui avesse anche solo sospettato che Serena non lo amava più, non avrebbe mai partecipato a un programma televisivo. Pago infatti pensava di poter risolvere i problemi anche per questo non ha chiesto il falò immediato con la sua fidanzata. Non accetta però che si cerchi di giustificare il percorso di Serena perchè in ogni caso ha sbagliato.

I due in ogni caso sono sereni e adesso sanno che le loro strade non si possono incontrare. Serena è stata molto combattuta, come ha detto oggi in studio anche per il bel rapporto che suo figlio ha da sempre con Pago. Ma adesso pensa di aver preso la scelta giusta.

I due poi si sono abbracciati e hanno salutato tutti tra gli applausi. Per il momento, almeno da quelle che sono le anticipazioni, non si hanno notizie sull’eventuale presenza di Alessandro, il tentatore che ha fatto perdere la testa all’ex tronista di Uomini e Donne.