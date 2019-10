Uomini e Donne anticipazioni, per Giulia una eliminazione e una nuova convinzione

Che cosa succederà nelle prossime puntate del trono classico per quello che riguarda il trono di Giulia Quattrociocche? Abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne in onda il 24 ottobre 2019 come la tronista si sia ancora una volta avvicinata molto a Daniele mentre stenti ancora a fidarsi di Alessandro. Nonostante poi l’intervento di Maria de Filippi è chiaro che non ci sia nulla da fare per Cristiano che sembra proprio non capire quelle che sono le richieste della tronista.

Ma andiamo alle anticipazioni che ci rivelano quello che è successo dopo. Con chi è uscita Giulia in esterna e che cosa ha deciso di fare? Anche in questa edizione di Uomini e Donne l’attenzione dei tronisti sembra focalizzarsi sulle prime scelte, senza dare molto spazio ad altri corteggiatori o corteggiatrici. Ma del resto si sa, al cuor non si comanda…

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: PER GIULIA ARRIVA UNA ELIMINAZIONE SCONTATA

Come abbiamo visto nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 24 ottobre 2019, il bel Cristiano non sembrava proprio essere a suo agio. E infatti nella puntata successiva Giulia ha preso la sua decisione ha capito che è meglio interrompere la loro conoscenza e non far perdere del tempo al ragazzo che quindi ha lasciato lo studio…

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: UNA ESTERNA UGUALE PER CAPIRE

La tronista per il momento sembra essere concentrata su Daniele e Alessandro e ha deciso di fare la stessa esterna per capire qualcosa in più. Con Alessandro le cose sembrano andare meglio tanto che tra i due sta per esserci anche un bacio. Giulia capisce che si può fidare di lui. Inizia invece ad avere qualche dubbio su Daniele che sembra essere sempre lo stesso. Per Giulia c’è un problema: sembra che si conoscano da tempo e che facciano sempre le stesse cose ma non c’è quel brivido in più che dovrebbe esserci soprattutto quando una conoscenza inizia…

Come andrà a finire? Giulia ha già fatto la sua scelta? A quanto pare la tronista si è fossilizzata su due ragazzi, capirà presto per chi batte il suo cuore?