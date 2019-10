Uomini e Donne anticipazioni, Giulio Raselli deluso da Giovanna ma colpito da una nuova corteggiatrice

Abbiamo Giulio Raselli completamente perso tra le braccia di Giovanna nella sua ultima esterna registrata a casa di lei. Dove lo ritroviamo? Qualche giorno fa sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne che finalmente, senza i protagonisti di Temptation Island VIP entra nel vivo. Nella puntata di oggi 24 ottobre 2019 abbiamo visto Giulio molto felice al fianco di Giovanna. Tra i due è nato un grande feeling e il bacio è scattato. Ma come è continuata questa conoscenza? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio i dettagli delle nuove esterne tra Giulio e le ragazze. A quanto pare una nuova corteggiatrice ha fatto perdere la testa a Giulio, di chi si tratta? Si chiama Giulia, sarà mica un segno del destino?

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: GIOVANNA STA FINGENDO COME DICE TINA?

Stando alle anticipazioni che sono circolate questa settimana sui social e sul web possiamo dirvi che tra Giovanna e Giulio le cose non sono andate benissimo. Forse anche influenzato da quelle che sono state le parole di Tina, che in qualche modo gli ha messo la pulce nell’orecchio, il tronista ha cercato di approfondire meglio. Ma tra i due c’è stato un battibecco e Giulio ha iniziato a sostenere che la ragazza sembra essersi studiata il programma a memoria in modo da non sbagliare un colpo. Una accusa che in quello studio viene fatta spesso alle corteggiatrici…Giovanna sarà vera oppure no? Una cosa è certa, a Giulio piacciono anche le altre ragazze e infatti succede dell’altro…

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: GIULIA FA PERDERE LA TESTA A GIULIO?

Non fossilizzandosi sulle esterne fatte con Giovanna, che a quanto pare non sono sufficienti per lasciargli credere che possa bastare, Giulio si è avvicinato molto anche a Irene con la quale sembra trovarsi davvero molto bene. Ma è Giulia, la nuova arrivata, a destare una maggiore reazione nel tronista. Dopo una prima esterna, durante la quale tra l’altro per una decina di minuti sono state spente le telecamere, Giulio chiede persino di poterla rivedere una seconda volta. Una cosa che alle altre ragazze non piace moltissimo…

Sarà lei ad aver fatto breccia nel cuore del Raselli?