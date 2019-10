Eva Robins a Vieni da me: suo padre l’ha sempre chiamata Roberto e oggi è innamorata di una donna (Foto)

Se a Vieni da me c’è ospite Eva Robins la fascia protetta rischia ma è un timore che svanisce con la delicatezza dell’attrice e cantante che quando è nata era Roberto Maurizio Coatti (foto). E’ con il nome maschile che suo padre ha continuato a chiamarla per sempre ma quando Caterina Balivo le chiede se questa cosa le abbia procurato dolore risponde di no. “Non ho sofferto per questo, lo sentivo al telefono” e quindi lo viveva anche poco, confessa che c’erano altre soddisfazioni nella sua vita. E’ serena come sempre Eva ma per un attimo si rattrista, racconta di un episodio bruttissimo quando era in collegio, la legavano al letto ma poi grazie ai suoi genitori quel posto è stato chiuso. Aveva solo 6 anni e ne parlò con la sua mamma, raccontò che le davano anche dei farmaci per calmarla. Sua madre, così “tosta”, è l’uomo che non è stata lei, l’ha vista solo due volte in gonna. Suo padre invece era un po’ birichino perché non gli bastava una sola donna.

EVA ROBINS FIDANZATA CON UNA DONNA DI BOLOGNA

Lascia tutti senza parole Eva quando sul finire dell’intervista rivela che vuole molto bene a una donna, da 5 anni, che potrebbero sposarsi ma che per il momento non vuole fare il suo nome perché è una donna molto conosciuta a Bologna e desidera proteggerla.





“Il lato maschile è quello che mi ha sorretto in tutti questi anni e io ho avuto la fortuna di avere insieme il lato uomo e donna” lo dice con assoluta serenità, forse incomprensibile per qualcuno ma detto da lei è tutto così semplice. Oggi ha 61 anni e sempre bellissima, anche se come le disse una volta Amanda Lear “La differenza tra una bella e una brutta è che la bella invecchia, la brutta no”.





