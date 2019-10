Pamela ed Enzo lasciano Uomini e Donne: dai social arrivano le dediche più dolci

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 30 ottobre 2019 una delle coppie protagoniste di questa prima parte di stagione ha deciso, non molto volontariamente, di lasciare il programma. Di certo Pamela ed Enzo si piacciono a modo loro, forse in tv non hanno saputo mostrare il meglio di questa relazione. Lo faranno fuori, dove devono dimostrarsi amore e rispetto e solo loro potranno essere artefici del loro destino! Diciamo però che la loro “uscita” dal programma, non è stata delle più romantiche. I due infatti hanno deciso di lasciare Uomini e Donne dopo aver discusso per molto tempo ed essersi fatti delle accuse. In particolare il più “cattivo” è stato Enzo che ha accusato Pamela di voler stare nel programma, di non essere interessata a lui, di avergli detto delle bugie…Scenata di gelosia? Probabilmente è stato solo questo visto che alla fine Pamela lo ha perdonato e insieme poi hanno deciso di lasciare lo studio del programma di Canale 5.

Pamela si augura che sia la volta buona. Già lo scorso anno infatti aveva lasciato il programma insieme a Stefano ma proprio nella puntata durante la quale era stata ospite insieme a lui, che si preparava per chiederle di diventare la sua fidanzata con tanto di anello, aveva scoperto delle menzogne che avevano fatto finire la storia.

UOMINI E DONNE NEWS: PAMELA ED ENZO FELICI INSIEME ANCHE SUI SOCIAL

Per il momento però sembra proprio che a distanza di qualche giorno da questa puntata, registrata più o meno una decina di giorni fa, tra Pamela ed Enzo le cose vadano alla grande.

Pochi minuti fa è arrivata sui social una dolce dedicata fatta da Pamela:

Io penso che ci siamo scelti il primo giorno in cui i nostri occhi si sono incontrati per la prima volta ❤️ #30agosto grazie a @uominiedonne #uominiedonne #uominiedonneover

Auguri quindi alla coppia per una lunga vita insieme!