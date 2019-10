Il primo novembre cambia la programmazione di Canale 5: salta Uomini e Donne

Come cambia la programmazione del primo novembre 2019 per Canale 5? Cosa vedremo e cosa non vedremo sulla rete ammiraglia Mediaset? Per il giorno di Ognissanti che cade quest’anno di venerdì la programmazione resta pressocchè invariata anche se ci sono delle piccole novità nel pomeriggio della rete. Sicuramente la notizia che non piacerà a chi segue sempre con affetto Uomini e Donne sta proprio nel fatto che il programma di Maria de Filippi non andrà in onda. Un giorno di pausa in questo ponte di Ognissanti per il programma di Canale 5 che si prende un “permesso”. Nelle ultime due settimane Uomini e Donne ha incassato record di ascolti e forse una puntata in onda in un giorno di festa potrebbe abbassare la media ma non si rischia! Da quando è in onda tra l’altro, Uomini e Donne ha sempre vinto la sfida con Rai 1 arrivando nelle ultime due settimane con oltre 3 milioni di spettatori a doppiare il dato di ascolto di Vieni da me il programma di Caterina Balivo in onda nella stessa fascia oraria.

LA PROGRAMMAZIONE DI CANALE 5 PER IL PRIMO NOVEMBRE 2019: ECCO COSA VEDREMO

Uomini e Donne non sarà il solo programma che non va in onda l’1 novembre 2019. Infatti dopo Beautiful arriverà in replica una puntata de L’Isola di Pietro e quindi necessariamente serve più spazio nel pomeriggio. Per questo motivo non va in onda neppure Una vita.

Vediamo uno schema riassuntivo della programmazione del primo novembre 2019.

–Mattino 5 in onda regolarmente

–Forum in onda regolarmente il primo novembre

–Beautiful previsto per il giorno di Ognissanti

Alla 14,20 circa dopo Beautiful va in onda invece L’Isola di Pietro che prende il posto di Una vita e di Uomini e Donne.

-Alle 16,30 arriva Il segreto con una nuova puntata

-Alle 17,15 circa appuntamento con Barbara d’Urso per una nuova puntata di Pomeriggio 5 in diretta