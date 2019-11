A Vieni da Me Caterina Balivo e Vittorio Sgarbi insieme per rispondere alle critiche arrivate dai social

E’ difficile davvero credere che qualcuno, seguendo la puntata di Vieni da me di cui Vittorio Sgarbi era stato protagonista settimana scorsa, possa aver pensato che Caterina Balivo stesse avallando le tesi del giornalista. E invece dai social è partita una sorta di crociata, come del resto ormai succede sempre più stesso, contro Caterina Balivo. La colpa della conduttrice di Vieni da me? Aver appoggiato le tesi di Sgarbi secondo le quali le donne possono solo stare in casa. Ironia, questa cosa a noi sconosciuta, verrebbe da dire, visto che era lampante il fatto che la Balivo stesse scherzando. Lei che è una donna in carriera e che, come ha ribadito nella puntata di Vieni da me di oggi 11 novembre 2019, esce la mattina presto di casa per poi tornare la sera, di certo non potrebbe mai pensare che le donne non debbano lavorare ma solo restare in casa.

Ancora una volta invece, tantissimi gli odiatori che sui social si sono rivolti alla conduttrice accusandola di aver appoggiato tesi deliranti di Sgarbi.

“Ho rivisto tante volte questo pezzo, ma visto che il mio pensiero è l’opposto di quello che è stato detto ero convinto di essere sembrata ironica, visto che lavoro da 20 anni” ha detto la Balivo.

CATERINA BALIVO E VITTORIO SGARBI DI NUOVO A VIENI DA ME PER RISPONDERE ALLE POLEMICHE

E per dimostrare che neppure Vittorio Sgarbi fosse serio, nel dire determinate cose sulle donne, la Balivo ci ricorda da dove viene il giornalista. Sua madre è una donna che ha sempre lavorato, in farmacia ma anche nella scuola. Sgarbi ricorda: “La farmacia tra l’altro l’ha vinta a un concorso, per dimostrare le sue capacità. Io parlavo per me, tra l’altro ma le capre non lo hanno capito.” E inoltre viene mostrato anche un video nel quale si ricorda che la sorella di Sgarbi è una manager, una donna in carriera che lavora.

“Io parlo per me, lo penso io che la donna deve stare in casa, ma a te non ti voglio in casa” ha detto ironicamente Sgarbi. “Ricordiamo che le donne finalmente hanno la possibilità di poter scegliere” ha commentato Caterina bella puntata di oggi di Vieni da me.

Sgarbi allora ribatte: “Quindi io posso dire che le donne possono scegliere di poter stare in casa a fare le casalinghe. Io le voglio tutte in casa!”. E per non farsi mancare nulla: “Io posso tornare quando vuoi del resto abbiamo fatto grandi ascolti” ha sottolineato Sgarbi, non avendo tutti i torti visti gli ascolti della puntata in questione di Vieni da me.

Ma davvero c’era qualcuno che non aveva capito quanto la Balivo, dicendo di essere d’accordo con Sgarbi sul fatto che le donne dovessero stare in casa, fosse IRONICA?