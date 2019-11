Vittorio Sgarbi battute sessiste a Vieni da Me? Caterina Balivo risponde sui social

Davvero qualcuno ha pensato che le risposte di Caterina Balivo alle affermazioni di Vittorio Sgarbi fossero serie? Perchè che ci fosse del sarcasmo nelle parole della conduttrice di Rai 1 a Vieni da me, era abbastanza chiaro. Che poi la Balivo abbia anche una ossessione per le lavatrici per cui , fare la lavatrice sia la sua grande passione, tanto da scrivere anche un libro dal titolo Gli uomini sono come le lavatrici, è cosa nota a tutti. Sta di fatto che la conduttrice, dopo la puntata di Vieni da me e le parole di Vittorio Sgarbi sul ruolo della donna in casa, ha dovuto scrivere sui social un post, per ribadire alcuni concetti e non finire, per l’ennesima volta, nel mirino dei criticoni.

LE PAROLE DI VITTORIO SGARBI A VIENI DA ME INDIGNANO IL PUBBLICO E LA BALIVO RISPONDE SUO SOCIAL

Le parole di Caterina Balivo sui social:

Quando inviti Sgarbi tutto può succedere..come anche non essere d’accordo su alcune sue affermazioni. Tutte noi, io compresa, ci siamo conquistate grande autonomia negli anni e con fatica. Nelle mie parole c’era del sarcasmo che non tutti hanno colto, dovreste conoscermi ormai

Sgarbi aveva dichiarato, commentando i panni da lavare nella lavatrice di Vieni da me, di non saper fare nulla in casa e di non conoscere neppure il meccanismo di una lavatrice dicendo che certe cose devono essere fatte dalle donne. E così la Balivo si era, ironicamente accodata, dandogli ragione. Ma è più che chiaro che una donna in carriera come la Balivo, sia ben lontana dal pensiero di Sgarbi. Questa e molte altre battute ritenute sessiste hanno fatto infuriare il pubblico che stava seguendo Vieni da me.

Dalla parte di Caterina Balivo anche Elisa d’Ospina che fa notare come quella di Sgarbi fosse in ogni caso una provocazione: “Già venire dire a te “Stai a casa perché donna” che poi non ci crede nemmeno lui a ciò che dice, è solo un grande provocatore “.

Non meno forti erano state anche le dichiarazioni di Sgarbi sui suoi figli, sulla paternità e sul ruolo del padre nella vita dei figli. Ma del resto si sa, Vittorio Sgarbi è sempre stato un provocatore e ha sempre avuto le sue idee, di certo non cambierà adesso.