Vittorio Sgarbi a Vieni da me, ha tre figli ma le sue parole impressionano

Ognuno è padre o madre in un modo diverso ma Vittorio Sgarbi a Vieni da me parlando del suo ruolo di genitore ha lasciato tutti senza parole. Ha tre figli Sgarbi ma non si sente padre, ha dato il suo cognome a tutti e tre ma se ha da sempre un debole per le donne sembra non averlo per chi ha il suo stesso sangue. Non sono figli nati dal legame con Sabrina Colle; stanno insieme da 22 anni ma non è lei la madre dei tre ragazzi. Tre donne diverse con cui ha concepito; il tempo necessario in quel momento ed è lo stesso tempo che dedica ai figli oggi. Non ha mai preso un bambino in braccio, non ne ha mai sentito l’esigenza e nessuno pensi che i suoi genitori non l’abbiano amato, al contrario; lui invece non ha mai desiderato figli e sembra che niente sia cambiato con la loro esistenza. Arrivano le parole che impressionano, le anticipa con una frase di suo figlio: “Mio figlio Carlo dice che sono un genitore e non un padre”.

PER VITTORIO SGARBI IL MATRIMONIO E’ UNA TRAPPOLA

I suoi figli sono straordinari, lo ammette ma nessuna emozione. “Sono belli come me e intelligenti come le loro madri” e confida: “Io sono convinto che un padre debba parlare con i figli per il tempo che ci metti a generarli. Dieci minuti bastano”. E’ infatti questo il tempo che dedica loro ogni tanto. Sgarbi racconta di sua figlia Alba: “La madre di Alba era sposata con un uomo che, credo, fosse sterile. Lei è venuta da me per la fecondazione. Lei è rimasta incinta, dopo il marito è morto ed è venuta da me chiedendomi di fare il padre”. La vede spesso e lo chiama papà, ma gli altri?

Non sposerà mai Sabrina perché se hai bisogno di prete e testimoni vuol dire che non ti fidi: “Il matrimonio è una forma di ricatto perchè quando finisce ci sono gli avvocati, gli alimenti…”.