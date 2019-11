La vita in diretta e Vieni da me si accendono nel pomeriggio di Rai 1: con il trono classico Mediaset floppa

Quanto possono variare gli ascolti di una rete in base a un solo programma? Molto, almeno a giudicare da quello che succede quando su Canale 5 va in onda il trono classico di Uomini e Donne. Già ieri infatti vi avevamo parlato del crollo di ascolti del programma di Maria de Filippi quando su Canale 5 si fa spazio al trono classico. E nella giornata di ieri, il dato, che resta comunque significativo e che fa vincere comunque Uomini e Donne nella sua fascia, potrebbe aver influenzato tutto il pomeriggio della rete. Se infatti quando il pubblico sa che i protagonisti del trono over arriveranno alle 14,45 premia anche le soap e poi resta sintonizzato su Canale 5 ( con ottimo ascolti anche per Il segreto e Pomeriggio 5) nelle giornate dedicate al trono classico, il calo è netto. Ne conseguono diverse cose: una netta crescita di Vieni da me che nel pomeriggio dell’8 novembre ha sfiorato i due milioni di spettatori e anche quello de La vita in diretta che ieri ha registrato il suo record stagionale con una puntata molto apprezzata dal pubblico.

Ma vediamo i numeri.

IL POMERIGGIO DI RAI 1 SI ACCENDE GRAZIE AL FLOP DEL TRONO CLASSICO DI UOMINI E DONNE?

Ecco i dati del l’8 novembre 2019

Su Rai1 Vieni da Me 1.911.000 spettatori pari al 13.4% della platea. Il Paradiso delle Signore raggiunge 1.658.000 spettatori e il 13.8%. LaVita Diretta ha raccolto 1.915.000 spettatori con il 14.3% (presentazione 1.380.000 – 11.7%).

La media del programma di Rai 1 supera quella di Pomeriggio 5 che perde di nuovo la sfida, la seconda volta nel giro di pochi giorni. Certo 2 sconfitte su due mesi e mezzo di messa in onda sono pochine, ma nelle nostre analisi, questi dati ci permettono di capire molte cose.

Su Canale5 Beautiful 2.578.000 spettatori con il 16.7%. Una Vita ha convinto 2.489.000 spettatori con il 16.6% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.436.000 spettatori con il 18.3% (Final: 2.277.000 – 19.1%). La puntata del trono classico di venerdì fa ancora peggio di quella del giovedì a dimostrazione che il pubblico è stanco di tronisti reputati poco sinceri e ossessionati solo dai followers.

Il Segreto viene visto da una media di 2.254.000 spettatori pari al 19.4% di share. Pomeriggio Cinque ha registrato una media di 1.774.000 spettatori (14.2%), nella prima parte, 1.982.000 spettatori (13.9%), nella seconda parte, e 1.712.000 spettatori (11.2%) nell’ultima parte di breve durata.

Da non sottovalutare in questa ottica anche gli ascolti delle altre reti. Quando il pomeriggio di Canale 5 “floppa” rispetto agli altri giorni ( ma ribadiamo che Uomini e Donne vince comunque sulla concorrenza e anche le soap) le altre reti crescono.

Su Rai2 Detto Fatto ha raccolto 725.000 spettatori con il 5.5%.

Geo ha registrato 1.811.000 spettatori con il 13.3%.

E ottimi gli ascolti di Italia 1 con la serie in prima visione free The Big Bang Theory 12 segna 943.000 spettatori (7%) .

Insomma quando dame e cavalieri del trono over, ai quali a questo punto, Maria e Piersilvio dovrebbero fare una statua, non animano i pomeriggi di Canale 5, tutto si fa più triste. Si prenderanno provvedimenti in tal senso? Il trono classico è stato già ridotto a due puntate da qualche stagione,mentre del trono over vediamo tre puntate alle settimana, presto potrebbe essercene una quarta?

Tornano agli ascolti dei programmi di Rai 1 va dato atto a Caterina Balivo di portare a casa delle puntate di Vieni da me che ogni giorno sono molto chiacchierate. Su tutti i siti infatti si parla delle interviste fatte dalla conduttrice, ieri in particolare la sua lavatrice con Sgarbi ha acceso la polemica sui social. E Alberto Matano e Lorella Cuccarini pian pianino hanno conquistato una fetta di pubblico che, di ritorno davanti alla tv con il primo freddo, ha premiato questa coppia.