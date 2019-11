Uomini e Donne trono classico flop, pubblico contro la tronista Giulia: troppo pesante e arrogante ?

C’è una bella differenza tra gli ascolti del trono over di Uomini e Donne e quelli del trono classico. Oltre 500 mila spettatori, quando va in onda il trono classico del programma di Canale 5, cambia canale ( sintonizzandosi altrove) . E mentre dame e cavalieri capitanati da Gemma Galgani regalano a Maria de Filippi record di ascolti, i giovani tronisti continuano a essere una grande delusione. E non solo per gli ascolti. Al pubblico non piacciono le storie che stanno nascendo in questi mesi, non piacciono i tronisti e non piace il fatto che nelle puntate si perda tempo a parlare di segnalazioni, followers e cose futili. Non solo. Nel mirino del pubblico di Uomini e Donne, come si può facilmente intuire anche leggendo solo alcuni dei tanti commenti arrivati sui social nel corso della trasmissione, c’è la tronista Giulia Quattrociocche. I telespettatori non sembrano proprio digerire l’atteggiamento della tronista definita pesante e arrogante e poco incline alla reale conoscenza dei ragazzi che sono in studio per lei.

Una pioggia di critiche anche durante la puntata di Uomini e Donne di oggi 8 novembre 2019. Proviamo a capire cosa il pubblico non tollera.

UOMINI E DONNE IL TRONO CLASSICO NON DECOLLA E IL PUBBLICO BOCCIA GIULIA

Ed ecco alcuni dei commenti, solo una piccola parte, dei tweets arrivati nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne

Maró sta Giulia sempre con la faccia tagliata da borgatara incazzata ma basta. Non mi sono mai annoiata tanto #UominieDonne

Giulia ha tutti tranne che carattere. Io la trovo molto insicura. Non ha ancora capito che non si deve sempre controbattere a volte si può anche soltanto ascoltare.

Sta Giulia fa tanto la donna vissuta e la saputella arrogante, quando è riuscita a far andare via Alessandro, che era l’unico a tenerci davvero, e a tenere Daniele che la sta palesemente prendendo per il culo.

Giulia che si presenta come quella con quasi due lauree e al primo discorso senza dialetto che sente dice a Maria di tradurre ma cosa sto sentendo

Va beh però che Giulia ci sia rimasta male per le segnalazioni su Alessandro e Daniele questo non si può non constatare. C’è poi sia coatta e pesante va bene ma siamo obiettivi almeno ha una reazione

La cattiveria e la cafonaggine di Giulia le si ritorceranno contro quando Daniele glielo piazzerà a quel posto lasciandola sola come merita di stare

Ma questa ha gli specchi di legno a casa?? ma non si rende conto che se non fosse la tronista Daniele non l’avrebbe cagata neanche per chiederle l’ora ?!?

E in merito alle scelte di Giulia, che come rivelano le anticipazioni ha eliminato Sonny, si commenta:

Sonny unico corteggiatore con un cervello a posto no falso no businessaro con una discreta dialettica e questo che fa lo elimina ma cosa possiamo mai pretendere da te Giulia#uominiedonne