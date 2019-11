Alena Seredova a Vieni da me, ha saputo del tradimento alla radio ma non parla di Ilaria D’Amico (Foto)

Un matrimonio finito con Gigi Buffon e due meravigliosi figli; Alena Seredova a Vieni da me parla di tutto ma Ilaria D’Amico non appare in nessun modo (foto). E’ giusto così ma si intuisce che non c’è nessuna famiglia allargata per loro, sarebbe forse davvero troppo e dopo l’intervista di oggi è forse anche tutto più chiaro. E’ vero che Alena è stata l’ultima a sapere che Gigi Buffon si era innamorato di un’altra donna, l’ha saputo ascoltando la radio. Anche in questo punto dell’intervista riesce a sdrammatizzare a essere ironica dicendo che non è stata l’ultima a saperlo perché dopo di lei l’ha saputo suo padre. In casa h ancora le foto del matrimonio: “Il passato uno prova a rinnegarlo quando non ci sono figli ma quando ci sono non puoi farlo”.

CATERINA BALIVO ELOGIA ALENA SEREDOVA RIPORTANDO I COMMENTI SUI SOCIAL

“Buffon si innamora di un’altra donna, crea un’altra famiglia e tutti ammirano l’intelligenza di Alena, come ha gestito tutto”. L’ex modella lo sa bene e spiega. “Nel momento di difficoltà ho pensato ai ragazzi e a me stessa e in qualche modo nessuno si aspettava questo atteggiamento da me che sono impulsiva ma questo era legato a me quando ero più giovane, un lato parcheggiato perché poi ne è subentrato uno nuovo”.





Davvero l’ha saputo dalla radio: “L’ho sentito alla radio però va bene io penso che tutto quello che non ti uccide ti fortifica, è vero io penso che sono diventata una persona migliore dopo in qualche modo perché non ho più dato peso a certe cose”. Non rinnega nulla ma sa che adesso accanto a lei c’è il vero amore della sua vita. Può contare sull’equilibrio che tutti quanti hanno saputo creare, per questo adesso va tutto bene, anche se ognuno si è creato la sua famiglia.