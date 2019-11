Mara Venier in lacrime lascia lo studio di Domenica In dopo l’intervista a Margherita Toffa (Foto)

Ci proviamo tutti a non piangere quando in tv appare Margherita, la mamma di Nadia Toffa, e ci ha provato anche Mara Venier oggi a Domenica In (foto). Ci è riuscita fino a quando Margherita Toffa era in studio con lei, doveva aiutarla a non commuoversi, Nadia vorrebbe solo sorrisi, “ma non è sempre facile”. Impossibile per la conduttrice trattenersi e dopo avere accompagnato la sua ospite dietro le quinte ha cercato di proseguire, ha dato le spalle alle telecamere, è scoppiata in lacrime. In suo soccorso una canzone improvvisata e mentre si riprendeva sistemando anche il trucco ha cercato di scacciare via la malinconia, il dolore. Nadia non c’è più ed è una perdita enorme, ha fatto tanto per le persone che non hanno voce e tutto sta proseguendo attraverso sua madre. “Sono gli ordini che ha lasciato Nadia” ha confidato la sua mamma felice di potere fare ancora vivere in questo modo sua figlia. La Venier sapeva che sarebbe stata un’intervista difficile ma non immaginava che sarebbe uscito fuori tanto dolore. Le parole di Margherita, il racconto di come Nadia le ha dato la forza che ha oggi di combattere per lei, il coraggio che ha avuto nel farla volare via, è tutto poco comune, anche se una madre può stupire.

E’ STATA NADIA TOFFA A PREPARARE LA SUA MAMMA ALLA SUA MORTE

Margherita ha fatto tutto per sua figlia, ha trovato anche il modo per non farle capire che le speranze di vivere erano finite, ha finto di doversi ricoverare lei in clinica per non dirle che si era aggravata. Ogni giorno Nadia le ripeteva che dopo la sua morte avrebbe dovuto farsi forza, non doveva mai arrendersi. La paura più grande di Nadia era lasciare sua madre, perché un genitore non dovrebbe mai vedere un figlio morire.

Insieme sempre, in simbiosi da sempre. Margherita parla e si muove e sembra di vedere sua figlia. Sorride quando vede le immagini di Nadia forte, quando stava bene. Continua a sorridere perché deve farlo, lo ha promesso.