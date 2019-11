Antonella Clerici torna a La prova del cuoco? La sua risposta fa sperare (Foto)

Si continua a vociferare sul ritorno di Antonella Clerici a La prova del cuoco e finalmente la conduttrice ha risposto ed è un commento che piace ai suoi fan (foto). E’ l’Ansa a riportare la replica di Antonella che come sempre ripete quello che ha già detto altre volte ma aggiunge anche altro. Per lei non è assolutamento corretto parlare de La prova del cuoco mentre padrona di casa è un’altra conduttrice. Il cooking show appartiene a Elisa Isoardi e nessuno lo ha strappato dalle sue mani, ha scelto con serenità di dire addio al suo programma del cuore. Questa è la parte che già conoscevamo ma il seguito piace anche di più perché Antonella Clerici non chiude del tutto la porta a un futuro in cucina e azzarda un suo pensiero, questa volta l’ipotesi è sua.

LA RISPOSTA DI ANTONELLA CLERICI SUL FUTURO CON UN NUOVO COOKING SHOW

“Potrei pensare di fare una cosa magari diversa. Tornare a La Prova del cuoco così com’è, no. È finita un’epoca. In futuro non so, tornare al daytime dipenderà da una serie di cose. Il mio contratto con Rai è in scadenza a giugno. Magari lo farò altrove, non ho idea proprio” questa la risposta della conduttrice che non solo ha cambiato idea sul daytime ma che volentieri tornerebbe ai fornelli.





I fan impazziscano all’idea ma intanto Antonella si concentra su altro, sugli impegni che ha con la Rai e in attesa che arrivi altro prima della scadenza. “Io sono a disposizione della Rai, come si sa, la mia concentrazione è sullo Zecchino. E poi su Telethon. Poi vedremo. Spero di fare in primavera un prime time, ho tante idee, non mi mancano. Sono a disposizione, ma non dipende da me, non posso impormi da sola, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi”.