LIVE Non è La D’Urso: Paolo Brosio bagna con l’acqua santa un opinionista – VIDEO

Dopo aver messo le mani nel profano, da alcune puntante LIVE Non è la D’Urso sta cercando di creare polemiche “choc” nel mondo sacro della Chiesa Cattolica. Negli studi di Canale Cinque, però, al centro del dibattito non ci sono temi importanti come pedofilia o scandali economici; al centro del dibattito ci sono quasi sempre ci sono scandali legati alla sfera sentimentale di preti e suore.

Nella puntata del 25 novembre 2019 di LIVE Non è la D’Urso il tema su cui si è dibattuto sono stati gli amori carnali nel mondo della Chiesa, arrivando persino a tirare in ballo figli di persone che in passato hanno indossato gli abiti talari. Discorsi a affermazioni che non sono di certo piaciute a Paolo Brosio…





Paolo Brosio lancia l’acqua santa a LIVE Non è la D’Urso – VIDEO

Dopo i primi servizi, gli animi in studio sono cominciati subito a riscaldarsi. Il giornalista Carmelo Abate ha iniziato a scagliarsi contro i vari dogmi della chiesa Cattolica che impongono la castità per preti e suore ma anche il rifiuto nei confronti degli omosessuali e dei coniugi oramai divorziati.

Affermazioni a cui Paolo Brosio proprio non ha potuto fare buon viso. Dopo essersi scagliato verbalmente contro il giornalista, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha inaspettatamente estratto dalle proprie tasche una piccola boccetta di acqua santa e l’ha scagliata addosso a Carmelo Abate. Guarda il video qui in basso.

Paolo Brosio ha benedetto tutto lo studio di Live #noneladurso! 😇😇😇 pic.twitter.com/XMjYF7xeLj — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 25, 2019

Un gesto estemporaneo, folle e probabilmente anche abbastanza premeditato che Paolo Brosio ha accentuato sostenendo (ci auguriamo ironicamente) che le argomentazioni di Carmelo Abate erano opera del demonio. Dunque, il gesto di lanciargli addosso l’acqua benedetta sarebbe stata una opera necessaria a scacciare via il Diavolo che si era impossessato del giornalisti.

Una bravata, quella di Paolo Brosio, che è stata commentata in studio con risate e brontolii. Sui social, invece, i vari telespettatori sono rimasti molto divertiti a quella che è stata definita “l’ennesima scena trash” della trasmissione del lunedì sera di Canale Cinque.

Con la speranza che queste scenette degne solo dei film di fantascienza, siamo sicuri che a LIVE Non è la D’Urso si tornerà a parlare di scandali amorosi legati alla chiesa. Brosio compreso.