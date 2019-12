Marco Baldini a Vieni da me la sua malattia gli ha tolto l’opportunità di un figlio e gli affetti (Foto)

Sono dieci anni che Marco Baldini non gioca più e a Vieni da me sembra davvero tornato il meraviglioso Marco di un tempo (foto). Merito di un percorso che ha fatto e dalla psicoterapia ha imparato che la sua era una malattia e non un vizio. Purtroppo anni di errori gli hanno non solo causato tanti debiti ma anche tolto l’opportunità di avere un figlio, la fine del matrimonio, l’addio di amici a cui era molto legato. In tanti hanno provato ad aiutare negli anni Marco Baldini ma solo dopo ha capito che molti gli hanno teso una mano. Non è più cattivo con se stesso, come invece notavamo tempo fa. Oggi ha molto da raccontare, è un esempio per chi potrebbe sbagliare o sta commettendo i suoi stessi errori. E’ felice con la sua nuova compagna Aurora. Vivono insieme da quattro anni e stanno cercando di avere un figlio.

MARCO BALDINI A 60 ANNI VORREBBE AVERE UN FIGLIO

Aurora è giovane, ha 24 anni meno di lui, sperano davvero di diventare genitori: in questo modo avrebbe anche una sua dolce rivincita. “Ludopatia è la malattia di cui io sono stato affetto, non è un vizio ma è una dipendenza patologica come lo è la droga, lo può essere il telefonino, lo shopping compulsivo. Sono delle conseguenze di un disagio psicologico più profondo. Io vedevo i miei colleghi già famosi e già ricchi e pensavo che il gioco fosse una scorciatoia per arrivare ai loro livelli. Tu capisci che sei ammalato quando hai già fatto danni, ti giri indietro e vedi la voragine. Scommettevo solo sui cavalli, poi un po’ le carte” ma da lì è arrivato a puntare davvero tanto. Non ha perso solo i soldi guadagnati: “Non sono i soldi quello che perdete ma le amicizie, gli affetti, il lavoro, il tempo da dedicare a se stessi”. L’opportunità di avere un figlio e gli affetti è ciò che ha perso e gli fa più male. Ha perso anche amici a cui voleva molto bene a causa di questo problema.





Linus e altre persone gli hanno prestato dei soldi, in tanti hanno provato ad aiutarlo, lo stesso Fiorello gli tendeva una mano con il lavoro ma l’ha capito solo dopo. Ci sono anche Magalli e Fabrizio Frizzi tra coloro che gli hanno prestato soldi e gli hanno teso una mano e non dimentica nessuno.