Domenica IN ancora una puntata breve l’8 dicembre per Mara: si festeggia Don Mazzi

Ancora una puntata breve di Domenica IN questa settimana. Come era successo già settimana scorsa, il programma di Rai 1 andrà in onda in modo ridotto per dare spazio alla visita di Papa Francesco in Piazza di Spagna a Roma, nel giorno dell’Immacolata. Mara Venier prenderà a linea alle 14 dopo il Tg per poi andare in pausa intorno alle 15,45 proprio come era successo domenica scorsa. Una domenica da record per il programma di Rai 1 visto, in alcuni momenti, anche da quasi 4 milioni di spettatori.

Quella di oggi 8 dicembre 2019, sarà una puntata speciale di Domenica IN. Ci sarà ampio spazio infatti per festeggiare Don Antonio Mazzi in occasione dei suoi 90 anni. Tanti gli ospiti ed amici che interverranno, scopriamo insieme le anticipazioni di questo nuovo appuntamento su Rai 1.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: ECCO TUTTI GLI OSPITI DI OGGI 8 DICEMBRE 2019

Roby Facchinetti, che si esibirà al pianoforte cantando alcuni grandi successi dei ‘Pooh’; Ron, che canterà due grandi successi: ‘Cara’, scritta da Lucio Dalla e Anima’, i ragazzi della comunità Exodus di Cassino per un saluto speciale a

Don Mazzi che ha dedicato ai ragazzi delle sue comunità il suo ultimo libro ‘Amo i ragazzi cattivi’.

Intorno alle ore 15.45 la linea passerà al Tg1 per seguire la diretta, da Piazza di Spagna a Roma, della preghiera di Papa Francesco alla Madonna nel giorno dell’Immacolata Concezione.

‘Domenica In’ riprenderà la linea intorno alle 16.30 con una intervista all’ ex campione di calcio Paolo Rossi che interverrà in studio insieme alla moglie Federica Cappelletti per presentare il suo libro autobiografico ‘Quanto dura un attimo’. In finale di puntata, intorno alle ore 17.15, Mara Venier si collegherà con Padre Enzo Fortunato ad Assisi, per seguire in diretta l’ accensione dell’ albero di Natale e del Presepe.

Una puntata quindi breve ma intensa, l’appuntamento è come sempre alle 14 su Rai 1 per questa domenica in compagnia di Mara Venier.