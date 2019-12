Luca Onestini, la dichiarazione d’amore per Ivana Mrazova a Vieni da me: si sposano? (Foto)

Nessuna crisi per Luca Onestini e Ivana Mrazova e l’ex gieffino sembra avere trovato a Vieni da me il modo per smentire una volta e per sempre queste voci. Una romanticissima dichiarazione d’amore in diretta su Rai 1 con mazzo di rose rosse, foto della coppia e poi il “Sì” della splendida modella. Luca Onestini e Ivana Mrazova si sposano? Per un attimo o anche di più l’abbiamo pensato tutti ma alla fine il commento di lui ci ha un po’ deluso. Una meravigliosa storia d’amore ma niente nozze, sono troppo giovani, Onestini al momento ha altri progetti. Caterina Balivo a Vieni da me intervista prima lui e poi entra Ivana, la sorpresa ha inizio e dopo qualche domanda c’è il video con la musica più dolce e le foto della coppia. La Mrazova si commuove e quando vede entrare in studio il suo fidanzato forse pensa anche lei che ci sarà la proposta di matrimonio.

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA A VIENI DA ME

“Grazie per avere portato colore nella mia vita, per essere il primo e l’ultimo sorriso della giornata. Grazie per avermi fatto capire che dare e avere in amore si trasformano nella stessa cosa. Tu non lo sai ma io di notte ti osservo mentre dormi e mi rendo conto che sono fortunato perché ho accanto la donna più bella del mondo. Oltre a questo c’è la tua generosità, l’eleganza d’animo, la tua luce. Mi piace quando in casa ti spaventi per nulla, quando piangi per un film. Non voglio usare paroloni ma ci tenevo a dirti che sei speciale e di quanto io me ne renda conto”.





Arriva Luca con le rose e dopo qualche parola Ivana gli risponde di sì. Si sposano? No, è troppo presto e Onestini confida che gli mancano due anni di università, sono troppo giovani adesso. “Ma ti devi far perdonare qualcosa?” è la domanda della Balivo, “No, è importante che un uomo dimostri sempre l’amore che prova per la propria donna”.