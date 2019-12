Mattino 5 va in pausa: Federica Panicucci e Francesco Vecchi fanno gli auguri di Natale e tornano nel 2020

Ultima puntata dell’anno per Mattino 5 il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi infatti si ferma. I due conduttori di Mattino 5 hanno salutato il pubblico con la puntata del 13 dicembre 2019, dando l’appuntamento al 7 gennaio 2020 quando si tornerà in onda dopo le feste! Una pausa più lunga per Mattino 5 che, a differenza di Pomeriggio 5, andrà in onda una settimana in meno! Federica e Francesco Vecchi hanno quindi voluto fare gli auguri a tutto il pubblico che ha seguito il programma in questa prima parte della stagione. Ottimi ascolti da settembre a oggi per Mattino 5 programma che registra davvero numeri eccellenti, riuscendo anche a volte a battere la concorrenza di Rai 1 con un osso duro da battere come Storie Italiane.

I due conduttori questa mattina, insieme a tutte le persone che lavorano al programma, hanno voluto salutare il pubblico e fare gli auguri di Natale.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno quindi approfittato di questo momento in stile natalizio per ringraziare e mostrare tutte le persone che lavorano al programma: dai giornalisti agli inviati passando per trucco e parrucco. Non solo, nella puntata di oggi presenti in studio anche dirigenti Mediaset, dirigenti di Publitalia a dimostrazione del fatto che Mattino 5 sia un programma punto di riferimento per Mediaset e per la rete ammiraglia.

FEDERICA PANICUCCI E FRANCESCO VECCHI SALUTANO IL PUBBLICO: ARRIVEDERCI AL 2020

Il ringraziamento più grande va ovviamente al pubblico a casa che segue sempre con passione e affetto il programma di Canale 5. E tra gli altri a fare il tifo per Federica anche il suo compagno Marco Bacini con i quale, stando agli ultimi gossip, dovrebbe presto convolare a nozze!

Per Federica non ci saranno delle vere e proprie ferie. La Panicucci infatti dà appuntamento a tutto il pubblico al 24 dicembre 2019 con il concerto di Natale. Poi ci sarà anche Capodanno 5 in diretta da Bari, affidato sempre alla conduzione di Federica.

Al posto di Mattino 5 , dal 16 dicembre 2019, andrà in onda un film e a seguire Forum di Natale.