Il Concerto di Natale 2019 in tv su Canale 5: tutti gli ospiti

Torna anche quest’anno l’immancabile appuntamento con il Concerto di Natale. Come saprete, il concerto si può seguire dal vivo e viene poi mandato invece in onda in tv nella sua versione registrata. Il Concerto di Natale edizione 2019 si terrà il 14 dicembre a Roma. Andrà poi in onda su Canale 5 con la conduzione affidata per questa edizione a Gerry Scotti. Le grandi voci internazionali del pop, del rock, del soul, del gospel, della lirica – si esibiranno in Aula Paolo VI, in Vaticano – per festeggiare insieme la ricorrenza del Natale in un concerto che ripropone i motivi più classici e più evocativi della festa.

Siamo giunti alla 14esima edizione del Concerto di Natale che torna quindi puntualissimo su Canale 5 in prime time. Quest’anno si va in onda alla vigilia di Natale. Il concerto ci terrà compagnia nella serata in cui aspettiamo il Natale con le nostre famiglie.

Dal 2011 al 2016 il Concerto di Natale si è tenuto all’Auditorium Conciliazione a Roma per poi ritornare dal 2017 nell’Aula Paolo VI in Vaticano.

CONCERTO DI NATALE 2019 IN TV SU CANALE 5: TUTTI GLI OSPITI

Per il momento possiamo dirvi quelle che sono le indiscrezioni relative al Concerto di Natale 2019, che riguardano gli ospiti della serata.

Giorgio Albiani (Italia)

Fabio Armiliato (Italia)

Susan Boyle (UK)

Simone Cristicchi (Italia)

Elisa (Italia)

Mahmood (Italia)

Alma Manera (Italia)

Mireille Mathieu (Francia)

Davide Merlini (Italia)

Noemi (Italia)

Lionel Richie (USA)

Leo Rojas (Ecuador)

Fabio Rovazzi (Italia)

Bonnie Tyler (UK)

Ricordandovi che il cast potrebbe anche variare all’ultimo minuto, poco prima della registrazione, aggiungiamo anche Art Voice Academy (Italia).Piccolo Coro Le Dolci Note (Italia)

The Charleston Mass Choir (USA); Orchestra Italiana del Cinema

diretta dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino

Vi ricordiamo che il Concerto di Natale andrà in onda il 24 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5.

AGGIORNAMENTO- Come potrete vedere, dalla nostra foto, Mediaset aveva ufficializzato la presenza di Gerry Scotti al timone del concerto ma nel promo in onda in questi giorni, viene annunciata la conduzione di Federica Panicucci.