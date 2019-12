Capodanno in tv, su Canale 5 c’è Capodanno in Musica da Bari

Le feste natalizie si avvicinano sempre di più, così come il nuovo anno. E proprio come da tradizione ritorna in tv il capodanno in piazza con tanti ospiti speciali tra cantanti e personaggi noti al grande pubblico. Canale 5 ha scelto Bari, nella bellissima e amatissima Puglia per il suo Capodanno in Musica 2020. Un occasione che riunirà famiglie, amici e parenti nella piazza di Bari e, ovviamente, di fronte ai televisori da casa. L’evento musicale andrà in onda in diretta il 31 dicembre 2019 sulla rete Mediaset e continuerà fino a mezzanotte inoltrata in modo da festeggiare insieme il nuovo anno 2020. Curiosi di sapere chi ci farà compagnia fino a notte fonda?

Capodanno in Musica: Canale 5 sceglie ancora Bari per la grande festa per il nuovo anno

Certo è che non è la prima volta che Canale 5 sceglie la città pugliese per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Già lo scorso anno Bari aveva ospitato nella sua piazza Federica Panicucci e tutti i suoi ospiti, musicali e non, facendo vivere una vera e propria festa ai presenti e a chi ha seguito l’evento da casa. Nelle due precedenti edizioni, l’evento si è rivelato un vero successo. Ma chi saranno gli ospiti speciali di questo 31 dicembre 2019 con Federica Panicucci a Bari? Tra i tanti artisti di talento, sul palco di Capodanno in Musica, come riportato dall’Ansa, ritroveremo: Giordana Angi, Annalisa, Fred De Palma, Didi, Elodie, J-Ax, Marianne Mirage, Mondomarcio, Fabrizio Moro, Nek, Raf e Umberto Tozzi, Francesco Renga, Riki, Rovazzi, Shade, Anna Tatangelo e i ragazzi di Amici 19.

Capodanno in Musica da Bari: Canale 5 vincerà la sfida contro Rai 1?

I presupposti per fare boom di ascolti ci sono senza dubbio ma bisogna mettere in conto che Capodanno in Musica dovrà sfidarsi contro L’Anno Che Verrà. I due programmi, in onda rispettivamente su Canale 5 e Rai 1, si sfideranno a colpi di ospiti nella lunga attesa del nuovo anno. Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5, ha affermato: “Con noi c’è un pubblico più giovane”. Ed effettivamente, i nomi presenti nel cast sono, per la maggior parte, gli idoli dei ragazzi di oggi. Federica Panicucci vincerà con il suo Capodanno in Musica da Bari?