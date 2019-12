Tiziano Ferro racconta di Victor in ginocchio per amore e ancora dolcissime lacrime a Domenica In (Foto)

Dalle parole fanno male alle immagini al festival di Sanremo, prima ancora le foto di Tiziano Ferro giovanissimo, lacrime e risate a Domenica In oggi e poi il matrimonio con Victor, una storia d’amore che lo fa commuovere col sorriso (foto). Si sorprende delle sue stesse lacrime Tiziano ospite di Mara Venier ma quando arriva il momento di parlare di suo marito sa già che non riuscirà a trattenersi. Racconta di quando si sono incontrati per la prima volta e delle loro mani che si sono sfiorate ed è lì che ha capito che era lui l’uomo che avrebbe voluto accanto. Ci hanno messo un po’ di tempo prima di capire che erano fatti l’uno per l’altra o forse l’hanno capito subito e quel giorno in cui Victor si è messo in ginocchio per chiedergli di sposarlo è stato il più emozionante di tutti. Era andato a casa sua, due tazze tra le mani, un regalo con su scritte parole importanti, una era “Amore”. “Mi giro e lui era in ginocchio” si emoziona ancora Tiziano Ferro e spiega quel momento così meraviglioso.

TIZIANO FERRO L’INNOCENZA E LO STUPORE QUANDO VICTOR GLI HA CHIESTO DI SPOSARLO

Non sa se la loro relazione durerà per sempre, lo spera ma sa che in ogni cosa non potrà mai dimenticare quel momento: “Quello che mi ha dato lui in quel momento rimarrà per sempre perché è stata una emozione, qualcosa che non ricordavo dai regali di bambino quando arrivava Babbo Natale con i regali che avrei voluto. Con innocenza e stupore reale, non so perché ma è bellissimo. Sono cose che nella vita un po’ le perdi. Io mi sono ricordato quella cosa che mi ero proprio scordato”.

Anche Mara Venier si emoziona perché anche suo marito si è messo in ginocchio quando le ha chiesto la mano.