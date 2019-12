Alessia Merz a Vieni da me racconta della sua famiglia

La ricordiamo velina di Striscia la notizia e prima ancora protagonista di Non è la Rai, è Alessia Merz, sempre bellissima e ieri ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Rivendica il diritto di dire che l’abbinamento velina – calciatore l’ha inventato lei perché si fidanzò con Giampiero Maini che ovviamente oggi non è suo marito. Ha invece poi sposato Fabio Bazzani, anche lui ex calciatore e con lui l’amore dura ancora, da sempre. Sono sposati da 15 anni, lo racconta con gioia immensa e confida del loro colpo di fulmine, si sono conosciuti nel 2004 e il giorno dopo già non riuscivano a stare lontani. A presentarli fu Simona Ventura, che in quel periodo era sposata con Stefano Bettarini, i due calciatori giocavano insieme, quindi ha ragione Alessia Merz, ha inventato davvero lei le coppie velina – calciatore. “L’abbinamento velina-calciatore, l’ho inventato io! A quei tempi, stavo insieme a Giampiero Maini che non è mio marito. E anche Cristina Quaranta era fidanzata con un calciatore, con uno della Roma. Il binomio velina-calciatore, l’abbiamo inventato noi!”.

ALESSIA MERZ BELLISSIMA A 45 ANNI

Non è cambiato molto da quando ragazzina si divertiva nel programma di Gianni Boncompagni ma oggi è mamma felice di ben tre figli: “Ci siamo conosciuti nel 2004, ci siamo sposati nel 2005 e nel 2006, è nato Niccolò” non hanno perso e nel 2008 è nata anche Martina.





Racconta poi anche un episodio che la riempie di orgoglio: “Stefano Salvati, per il film degli 883, decise di scegliere me al posto di Angelina Jolie dei primi tempi! Non lo so, forse aveva sbattuto la testa! Però, è un grande orgoglio. All’epoca, ero più famosa di lei, sì, dopo Non è la Rai, avevo fatto anche la velina…”. Sarebbe bello vederla ancora in tv e non solo come ospite.





