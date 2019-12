Lorella Cuccarini e Alberto Matano salutano il pubblico de La vita in diretta: si torna nel 2020

Lunedì e martedì tra un preparativo e l’altro per il Capodanno, vi renderete probabilmente conto che La vita in diretta non è in onda! La Rai ha deciso di dare qualche giorno di riposo anche a Lorella Cuccarini e Alberto Matano che si godranno le loro famiglie per chiudere in bellezza l’anno. La vita in diretta quindi non andrà in onda il 30 dicembre, il 31 dicembre e il primo gennaio 2020. Si torna il 2 gennaio con la diretta del programma di Rai 1 che ha chiuso benissimo l’anno. L’ultima puntata de La vita in diretta in onda nel 2019, complice anche l’assenza di concorrenza sulle altre reti, ha segnato uno dei migliori dati di ascolto della stagione.

E nella puntata dal sapore natalizio e festoso, Lorella Cuccarini e Alberto Matano, hanno voluto salutare il pubblico dando l’arrivederci al nuovo anno.

LA VITA IN DIRETTA CHIUDE I BATTENTI: SI TORNA DOPO CAPODANNO

A differenza di Pomeriggio 5, andato in onda il 21 dicembre, La vita in diretta ha continuato a tenere compagnia al pubblico di Rai 1, prendendosi solo pochi giorni di riposo, quelli prettamente natalizi. Ma adesso arriva il momento dello stop anche per Lorella Cuccarini e Alberto Matano che, proprio ieri, hanno salutato il pubblico della rete.

“Siamo arrivati alla fine dell’ultima puntata, dell’ultima puntata del 2019, e vogliamo augurarvi con tutto il cuore un buonissimo 2020” hanno detto Lorella e Alberto salutando il pubblico di Rai 1. Si torna chiaramente con il nuovo anno: la prima puntata de La vita in diretta del 2020 andrà in onda il 2 gennaio. “Torneremo per tutto il 2020 e attenzione perchè questa potrebbe essere una minaccia ma noi siamo felicissimi di essere qui con voi” hanno detto i due conduttori del programma di Rai 1 augurando poi un buon anno al pubblico della rete.

La vita in diretta torna quindi il 2 gennaio. Il 30 dicembre andrà in onda in prima visione il film Un amore sul ghiaccio; il 31 dicembre Belle & Sebastien mentre nel giorno di Capodanno vedremo Belle & Sebastien – L’avventura continua .