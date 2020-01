Benedetta Bosi delusa da Briatore a Domenica Live racconta la sua verità (Foto)

Le foto pubblicate dalla rivista Chi che riprendevano Flavio Briatore con Benedetta Bosi hanno fatto chiacchierare tutti e oggi è lei, la giovanissima studentessa a dire la sua, a sfogarsi un po’ e lo fa a Domenica Live. Se Elisabetta Gregoraci sui social ha commentato quelle immagini del suo ex marito con un “Più che destabilizzare fa rabbrividire”, Benedetta ci è rimasta davvero male ed è pronta a raccontare tutto. Si sono conosciuti più o meno 2 mesi fa a una cena a Montecarlo e non sapeva che al tavolo ci sarebbe stato anche l’imprenditore. Quella stessa sera Flavio le ha presentato due amici, le hanno parlato del viaggio che avrebbero fatto e tornando a casa Benedetta ha chiesto ai genitori se poteva partire anche lei. Ed ecco le foto sulla rivista di Alfonso Signorini, il bacio a stampo e la mano sul suo lato b. Ha una spiegazione per tutto la Bosi che con grande semplicità così come è arrivata a Domenica Live confessa il bacio a stampo ma l’unico, che non ha portato ad altro.

BENEDETTA BOSI DOPO IL COMMENTO DI FLAVIO BRIATORE E LE PAROLE DI ELISABETTA GREGORACI

Quella mano piazzata sul pantaloncino poi non l’ha apprezzata ma anche quello era un gioco, una cosa scherzosa. “Iovoglio precisare che tra noi non c’è stato niente. L’amicizia non è andata in porto forse perché io dico le cose in faccia, dico i miei pensieri e a volte questo non piace”, fa capire che magari a un uomo può non fare piacere in una relazione avere una donna come lei. Benedetta parla di amicizia ma anche di relazione quindi cade più volte in contraddizione e la D’Urso glielo fa notare, magari colpa della sua giovane età, dell’ingenuità ma lei nega, non c’è stato niente con Briatore.





L’imprenditore sembra avere dichiarato che lui l’ha lasciata con un messaggio, è dispiaciuta questa frase alla giovanissima studentessa: “Sicuramente mi aspettavo da lui delle parole di difesa o apprezzamenti della mia persona, cosa che non è ricevuto. Io invece non ho speso una parola per difendere me ma ho sempre difeso lui”. Ti sei sfogata? Chiede Barbara poco convinta della versione di Benedetta, ma è troppo giovane e carina per aggiungere altro, va bene così.