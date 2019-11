Elisabetta Gregoraci, il commento inaspettato su Briatore e la giovanissima fidanzata (Foto)

Abbiamo commentato tutti nelle nostre case la nuova coppia Flavio Briatore e Benedetta Bosi ma i commenti di Elisabetta Gregoraci non ce li aspettavamo (foto). L’ex moglie di Briatore ha sempre fatto di tutto per tutelare suo figlio Nathan Falco ma forse con la sua nuova fiamma l’imprenditore ha esagerato. Ben 49 anni di differenza, Benedetta è molto più vicina all’età di Nathan ma forse c’è anche altro. Ricordiamo che di recente il gossip ha lasciato intendere che Flavio si fosse rivolto ai legali perché infastidito dalle relazioni della sua ex moglie; tutto sempre per tutelare il figlio. E adesso che succede? Nei commenti di risposta della Gregoraci le critiche a Briatore non hanno bisogno di interpretazione. A un follower che aveva criticato la differenza d’età tra la nuova coppia dicendo che è una cosa che destabilizza, Ely ha risposto: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. A chi si augura che Briatore se ne renda conto che stare con una ragazza di 20 anni è un errore enorme la Gregoraci ha risposto: “Me lo auguri se ne renda conto… ma non ne sono sicura”, c’è poi il commento finale, il colpo finale.

ELISABETTA GREGORACI LASCIA INTEDNERE QUALCOSA IN PIU’

C’è ancora un altro commento su Instagram che svelerebbe altro. “Credo che tu abbia sopportato tanto per molti anni…” scrive un altro attento follower riferendosi alla showgirl. La sua risposta? “Tanto”. Elisabetta Gregoraci non ha mai rivelato il perché il matrimonio sia finito, niente ha mai detto nemmeno Briatore ma in tanto hanno accusato lei che in silenzio ha sempre proseguito a testa alta.





Adesso sembra che i rapporti tra Flavio ed Elisabetta siano molto tesi. Fiamma o vera storia d’amore tra l’imprenditore e la bella ventenne le foto sono state scattate nel resort dove la famiglia Briatore ha trascorso momenti importanti, dove il figlio va spesso, dove tutti possono vedere e chiacchierare. Che fine ha fatto il silenzio?