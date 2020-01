Katia Ricciarelli a Domenica In: ha incontrato suo padre solo una volta, prima che morisse

Una lunga è bellissima intervista oggi per Katia Ricciarelli a Domenica In che tra eventi da festeggiare e ricordi ha raccontato di suo padre, mai conosciuto, incontrato solo in punto di morte. Ha da poco compiuto 74 anni e raggiunto i 50 di carriera, ha davvero tanto di cui parlare e con Mara Venier ha modo di scherzare e di scambiare gesti d’affetto. Sono molto amiche, oltre che entrambe veneziane, si comprendono benissimo, il legame è evidente. Non rimpiange nulla del passato la Ricciarelli ma ammette che guarda ai suoi ricordi con malinconia, adesso pensa solo al presente, le piace, si diverte, non pensa al futuro e a questo è arrivata grazie all’età, alla saggezza. Meno preoccupazione e nella mente e nel cuore una mamma che è stata molto più che importante, la definisce mamma coraggio. E’ cresciuta senza il suo papà biologico, è stata sua madre il centro della sua vita, non le ha mai imposto nulla. Non è figlia unica, è nata però dopo le sue sorelle, nate da un altro marito della sua mamma che l’aveva lasciata vedova.

KATIA RICCIARELLI PARLA DELL’INGANNO DI SUO PADRE ALLA MAMMA

L’uomo di cui si era innamorata dopo aveva ingannato sua madre, le aveva promesso che l’avrebbe sposata, ma non le aveva mai detto che era già sposato e con figli. Non l’ha mai conosciuto ma al pubblico ha confidato che una volta è andata in ospedale per fare visita ai malati, le scattarono tante foto che a casa fece vedere a sua madre che le disse: “ ‘Ecco vedi, questo è il tuo papà‘. Mio padre era lì e stava morendo, ma io non lo sapevo. Lui non mi ha detto nulla, penso perché non sapesse cosa mia madre mi avesse mai raccontato. La mia mamma era straordinaria, e anche per questo non ho mai sentito la mancanza di un padre”.





A sua madre ha donato tutto, l’ha fatta vivere come una regina, era il suo grazie per tutto ciò che aveva fatto per lei ma c’è un po’ di amarezza nel suo ricordo: “A volte mi diceva di soffrire la mia mancanza, perché io ero sempre in giro per il mondo” magari avrebbe preferito averla accanto con meno ricchezza.