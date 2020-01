Elisa De Panicis racconto choc: “Ho ricevuto violenza psicologiche da parte di un ragazzo”

Ieri, domenica 19 gennaio 2020, è andata in onda un prima serata una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Molti gli ospiti e i temi toccati da Barbara ma come non partire da Salvo Veneziano dopo l’espulsione al Grande Fratello Vip per le affermazioni sessiste? Nello studio di Live era presente pure Elisa De Panicis, altra protagonista della storia. Molte delle frasi di Salvo, infatti, erano proprio indirizzate alla bella influencer. Dopo essere stata eliminata dalla casa, Elisa ha avuto modo di incontrare nuovamente Veneziano dopo quanto accaduto e da Barbara d’Urso ha fatto pure una confessione choc che riguarda il suo passato.

Elisa De Panicis ha subito violenze psicologiche prima delle affermazioni di Salvo

Salvo Veneziano non perde occasione per ribadire quanto abbia sbagliato e chiedere scusa. Questa volta, nuovamente, di fronte ad Elisa De Panicis. La influencer, eliminata dal televoto durate l’ultima puntata Grande Fratello Vip, ha però voluto raccontare qualche cosa in più su questa storia che va anche oltre le affermazioni choc di Salvo Veneziano. “Vedo davanti a me un uomo, un padre di famiglia, mi hai deluso e ti spiego perché“ ha iniziato così Elisa a Live – Non è la d’Urso proprio di fronte all’ex gieffino. “Ho ricevuto violenze psicologiche da parte di un ragazzo. Non ci riuscivo ad uscirne” ha confessato la De Panicis al programma di Canale 5 lasciando tutti senza parole. Elisa aveva soltanto diciassette anni e ha passato un periodo molto difficile e brutto, per fortuna con il sostegno di persone che l’hanno aiutata. “Io sono la prima che cerca di difendere qualsiasi donna che si sarebbe trovata nella mia stessa situazione” ha continuato la giovane influencer rivelando, per la prima volta, tutto questo.

Elisa De Panicis dopo il racconto choc a Live – Non è la d’Urso

Dopo aver affrontato un nuovo confronto con Salvo Veneziano a Live – Non è la d’Urso e aver fatto una confessione davvero triste e forte, Elisa De Panicis tornerà a parlare ancora di questa vicenda? Intanto ha aggiornato il suo profilo Instagram. “Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario” ha scritto la bella influencer.