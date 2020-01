Novità Amazon Prime Video, da Tiziano Ferro a Carlo Cracco fino al primo reality: tutti i titoli

Davvero tante le novità che vedremo su Amazon Prime Video. Ieri, giovedì 23 gennaio 2020, sono stati presentati tutti i nuovi contenuti che saranno presto disponibili sulla piattaforma. Molte le produzioni italiane che, dopo l’ufficialità, hanno fatto animare i fan sui social network. Da Tiziano Ferro a Carlo Cracco, passando per Carlo Verdone e un nuovissimo reality game con celebrità tutte nostrane. Pare proprio che Amazon Prime Video ci terrà incollati allo schermo con delle novità e dei contenuti imperdibili.

Amazon Prime Video: il documentario su Tiziano Ferro, lo show di Cracco e la serie di Verdone

Ebbene sì, presto sarà disponibile su Amazon Prime Video il documentario su Tiziano Ferro, uno dei cantanti più amati dal pubblico e non solo italiano. Contenuti speciali e inediti, preparativi del tour e anche immagini del matrimonio in Ferro che sarà disponibile a partire da giugno 2020. Altra novità sarà Dinner Club, un nuovo show con Carlo Cracco che farà un vero e proprio viaggio tra Giappone, Vietnam, Spagna, Francia, Perù e Messico. Insieme a Cracco ci saranno anche altri sei personaggi del mondo dello spettacolo, tra di loro, confermate: Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli. E tra le novità imperdibili di Amazon Prime Video anche una nuovissima serie tv con Carlo Verdone, Vita da Carlo. Verdone interpreterà se stesso e al suo fianco non mancheranno altri amatissimi attori. Saranno ben dieci gli episodi di questa nuova serie di Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video, nuova serie e il primo reality: ci saranno pure Fedez e Totti

Si intitola Bang Bang Baby ed è una nuova serie che verrà registrata nei prossimi mesi per Amazon Prime Video. La protagonista sarà la giovane Alice, interpretata da Arianna Becheroni. Alice è una ragazza chiusa che vive nella Milano degli anni ’80. La giovane diventerà un vero membro di una organizzazione mafiosa e lo farà per un obiettivo molto preciso: conquistare suo padre.

E’ stato poi annunciato anche un reality game: Celebrity Hunted Italia – Caccia all’uomo. Sarà disponibile a partire dal prossimo 13 marzo 2020 ed è ambientato a Roma. Tra i concorrenti del reality personaggi famosissimi e molto amati da giovani e meno giovani: il rapper Fedez, Luis Sal, Francesca Barra, Claudio Santamaria, il conduttore Costantino Della Gherardesca, l’ex capitano della Roma Francesco Totti e ancora gli attori Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo. Un cast ricco e variegato che sta già scatenando il popolo del web.