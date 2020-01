Roberta Bruzzone affronta Skioffi di Amici 19 a Non è L’Arena: l’accusa dopo l’eliminazione

Mentre su Canale Cinque si consumava il nuovo capitolo della saga di Luigi Mario Favoloso e la sua improbabile sparizione, su La7 si consumava un’altra resa dei conti: il giornalista Massimo Giletti ha inviato in studio l’ultimo eliminato dal talent di Canale Cinque Amici di Maria De Filippi per un talk sul mondo della musica e le polemiche sul Festival di Sanremo 2020. L’eliminato in questione è ovviamente il discusso rapper Skioffi, che tanto ha fatto inalberare giornaliste e social per via di un suo vecchio brano dal testo particolarmente truculento.

Skioffi – eliminato ufficialmente 24 ore fa dalla scuola di Amici di Maria De Filippi – è stato tirato in basso in quanto è stato oggetto di un caso di discussione molto simile a quello nato attorno a Junior Cally: uno dei Big di Sanremo 2020 a cui sono stati attribuiti vecchi brani dal contenuto violento e misogino. Ma cosa è accaduto a Skioffi nella trasmissione di La7? E con quali argomentazioni la criminologa Roberta Bruzzone ha attaccato il giovane?

Roberta Bruzzone affronta Skioffi a Non è L’Arena

Roberta Bruzzone ha preso subito parola sul caso, facendo il seguente intervento contro Skioffi: “Lei si è scusato dicendo: mi sono immedesimato in uno psicopatico. Posso dirle? Io analizzo psicopatici da venti anni e lei ci è riuscito molto bene. Esprimo che evidentemente lei ha un certo talento! Il testo di questa canzone si commenta da solo, io non ci tornerei sopra… Il testo è terrificante e io, che purtroppo di questo genere di omicidi me ne occupo, le posso dire che è verosimile. È quello che accade davvero. Per questo le dico, complimenti: accidenti, lei ha una capacità creativa per certi aspetti davvero inquietante”.

Poi ha rimontato una polemica tirando in ballo quanto accaduto ad Amici 19: “Ma l’aspetto che mi ha colpito più di lei non è questo. Ho assistito anche ad una polemica che scattata con una giornalista, a distanza, con cui lei si è anche confrontato ad Amici… Ci sono delle clip. Allora, lei qui ci dice che si è immedesimato in uno psicopatico e quindi è tutta fiction perché ha interpretato a modo suo una storia di violenza, immagino per censurarla! Bene, quindi quello che dava delle h*ndicappate alle giornaliste di Lettera Donna e che le diceva di sc*pare di più o di badare ad altri aspetti della vita, era sempre lei che interpreta uno psicopatico oppure era il vero lei? Perché tutto questo non è un pensiero lontanissimo da quello della canzone…”. Colpito e affondato.