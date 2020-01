Le signore del Festival di Sanremo 2020 presentate ufficialmente da Amadeus

Si sono fatti tantissimi nomi ma oggi è il giorno! Nel corso della conferenza stampa di presentazione della 70esima edizione del Festival, Amadeus ha ufficializzato i nomi di tutte le signore che lo accompagneranno nel suo Sanremo 2020. In conferenza stampa sono arrivare Antonella Clerici, un ritorno per lei sul palco dell’Ariston; Emma d’Aquino e Laura Chimenti, due volti che il pubblico di Rai 1 conosce benissimo per il loro lavoro nell’informazione e soprattutto nella conduzione del Tg1; e ancora due nomi che fanno discutere: quello di Diletta Leotta e quello di Francesca Sofia Novello conosciuta per essere la fidanzata di Valentino Rossi.

Questi quindi i primi nomi ufficiali che si affiancano a quello di Mara Venier. La conduttrice di Domenica IN è stata invitata direttamente da Amadeus ieri, nel corso del suo nuovo programma in Radio e sarà presente nella finale di Sanremo 2020, al fianco di Amadeus per tutta la puntata.

“Ho pensato a un Sanremo che non si adagiasse sul passato, avrà un occhio al passato ma soprattutto guarderà al presente e al futuro” ha detto Amadeus presentando il suo Festival. “Sanremo 70 deve essere il più grande show che abbiamo, oltre al Festival è l’intera città che deve pulsare ed è questo quello che accadrà” ha detto il direttore artistico di Sanremo 2020.

SANREMO 2020 LE SIGNORE SUL PALCO DELL’ARISTON: TUTTI I NOMI

Ed ecco alcune immagini direttamente dalla conferenza stampa che si è tenuta dalle 12,30 del 14 gennaio 2020.

AMADEUS PARLA DELLE SUE SCELTE PER SANREMO 2020: ECCO PERCHE’ TANTE DONNE

“Ma perchè devono essere due le donne, siamo al 70esimo la presenza femminile è importante e ci possono essere tante donne di età diverse che raccontino storie diverse. Ho invitato amiche, persone che stimo o persone che mi incuriosiscono, non sono necessariamente persone che io conosco” ha detto Amadeus.

Il direttore artistico spiega i motivi per i quali ha scelto le sue “donne”. Inizia da Francesca Sofia Novello che è stata scelta per la sua simpatia, perchè è una grande donna che sa stare al fianco di un uomo importante . E Amadeus rivela che è simpaticissima e che si parlerà molto di lei e vuole essere il primo ad averla lanciata. Laura Chimenti bellissima conduttrice del Tg 1 non poteva mancare. Antonella Clerici grande amica, volto storico della Rai ha accettato subito senza neppure chiedere e lei è felicissima di questa avventura. Per Diletta Leotta la speranza che possa dimostrare che non si occupa solo di sport anche se sa farlo bene. Simpatica e fresca dimostrerà le sue qualità sul palco. E per Emma d’Aquino lo stesso discorso di Laura: donna bellissima, Amadeus si dice felicissimo che anche lei abbia accettato di esserci. Per Rula Jebreal spiega che voleva una giornalista internazionale che parlasse a tutti di donne. Sabrina Salerno ci sarà. Alketa Vejsiu giornalista albanese è stata fortemente voluta da Amadeus anche perchè l’Albania è uno dei paesi che segue di più, dopo l’Italia, il Festival ed è importante la sua presenza.

Nella serata finale torneranno alcune delle signore che staranno sul palco insieme a Mara Venier. Ci sarà anche Monica Bellucci, probabilmente nella seconda serata, quella del mercoledì. Confermata anche la presenza di Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristina Ronaldo.

Molte delle cose che accadranno nel corso delle cinque serate del Festival sono imprevedibili, Amadeus non sa ad esempio cosa faranno Fiorello, Benigni e Tiziano Ferro!