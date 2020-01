Cosa è successo tra Maria Grazia Cucinotta e Nathaly Caldonazzo? (Foto)

Alle dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo contro Maria Grazia Cucinotta oggi a Vieni da me ha risposto la diretta interessata, la bellissima attrice siciliana (foto). Un’amicizia iniziata tanti anni fa quando entrambe erano due ragazzine e ancora oggi la Cucinotta ringrazia la Caldonazzo raccontando che è stata lei a promuovere la sua carriera, alla base del suo successo c’è lei. Fu la Caldonazzo a presentarla a Massimo Troisi, a pensare a lei per il ruolo femminile ne Il Postino. Non lo dimentica l’ospite di oggi di Caterina Balivo così come getta acqua sul fuoco quando le viene chiesto perché ha litigato con Nathaly, perché la loro amicizia è finita. Non le va di polemizzare, non si lascia andare a nessuna battuta che possa poi creare altro gossip. E’ chiaro che sia accaduto qualcosa tra le due attrici un tempo così legate ma la Cucinotta vuole credere che quell’amicizia sia ancora forte.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA DIFENDE NATHALY CALDONAZZO NONOSTANTE LE SUE PAROLE

Per l’ex compagna di Massimo Trosi la splendida siciliana non si è comportata da amica, è delusa. “Non ci siamo sentite ma lei resterà sempre Nathaly, la mia amica, una persona che mi ha dato tanto. Con lei ho vissuto un percorso della vita e non lo dimentico. Eravamo due ragazzine, a volte capitano delle cose che possono essere chiarite” ma loro non hanno ancora chiarito.

Quelle dichiarazioni le hanno fatto male e a Vieni da me Maria Grazia commenta che tutto va chiarito faccia a faccia senza il gossip. “La stimo come donna e come artista, è fantastica”. Caterina Balivo non riesce a farle dire altro pur insistendo. Desidera salvare la loro amicizia e non lasciarsi andare a commenti che poi finirebbero nel gossip rovinando ancora di più tutto.