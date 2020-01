Le immagini delle nozze di Maria Grazia Cucinotta, a Vieni da me un matrimonio che dura da 25 anni (Foto)

Sono dei ricordi che Maria Grazia Cucinotta definisce pazzeschi, sono le foto del suo matrimonio con Giulio Violati, le immagini che a Vieni da me ha mostrato oggi Caterina Balivo. Un’ospite bellissima oggi nel programma di Rai 1, un’attrice fantastica amata da moltissime persone. Lei ricambia ma come la maggior parte degli artisti è molto attenta a tenere privata la sua vita e del giorno delle sue nozze abbiamo sempre visto poco. E’ ancora così dopo più di 25 anni di matrimonio. Da poco La Cucinotta ha festeggiato il traguardo importante con suo marito e alla domanda sulla paura che non potesse durare ha risposto che non ha mai avuto paura che potesse finire, che il suo matrimonio non durasse così tanto. “Non penso mai negativo sulla vita, sono una persona molto positiva, avevo paura quando mi sono sposata perché ci conoscevamo da poco tempo e più che altro mi faceva paura il legame, mi dava un senso di soffocamento”. Quando Maria Grazia e Giulio si sono sposati stavano insieme da un anno, poi dal sì è passato un quarto di secolo e lui è ancora l’uomo che risposerebbe, è l’uomo perfetto per lei.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA A VIENI DA ME

“Lui è la persona che avrei voluto per i mie figli, è infatti un papà fantastico. È la persona che risposerei anche tra alti e bassi della vita”. Confida che è ovvio che non va sempre tutto come nelle favole ma lui la lascia libera, non l’ha mai soffocata. “Lo risposerei è la persona con cui sono contenta di stare perché è l’uomo perfetto per me, mi si adatta”.

La Balivo mostra le immagini della sorpresa che suo marito le fece nel programma di Raffaella Carrà Carramba che sorpresa. In quel periodo lei lavorava a Los Angeles e in studio nel suo letto trasportato da casa gli fecero trovare suo marito. Una sorpresa bellissima ma confessa che in quel momento in diretta pensava a cosa avesse lasciato a casa sotto al letto.

Pochissime le immagini del matrimonio, lei con un velo che le copriva il volto, poi pochi secondi dopo l’uscita dalla chiesa era già via.