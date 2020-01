Maria Grazia Cucinotta rifatta, a Vieni da me dice cosa ha fatto (Foto)

Maria Grazia Cucinotta si è rifatta sì o no? E’ capitato di vedere alcune sue foto che la facevano apparire diversa, più giovane e luminosa e oggi a Vieni da me l’attrice ha spiegato questo e altro. Nessun ritocco sul suo viso, niente che la faccia apparire più giovane, la Cucinotta a 51 anni non ha ancora ceduto all’intervento del chirurgo estetico ed e è probabile che non lo farà mai. A Caterina Balivo ha confessato che ogni tanto fa qualcosa con l’acido ialuronico ma niente siringhe che durano nel tempo, nel può fare: “Non possono fare niente di tutto quello che persiste” così si tiene i suoi segni di espressione. Non dimostra certo i suoi 51 anni ed è sempre molto bella e in forma, ovvio che si scateni l’invidia di alcune donne. Ed è proprio questo il suo dispiacere, che siano le donne a puntarle il dito contro o a commentare che ha fatto dei ritocchi al viso.

PER MARIA GRAZIA CUCINOTTA LE ACCUSE SUI RITOCCHI SONO COMPLIMENTI

Se da un lato le dispiace leggere che magari è irriconoscibile perché rifatta o ringiovanita, da un altro le fa piacere, lo prende come un complimento perché vuol dire che porta benissimo la sua età. Ribadisce che non ha mai fatto niente e che preferisce interpretare ruoli da donna matura piuttosto che fare finta di avere ancora 30 anni.

Ultimamente per una pubblicità le hanno fatto un trucco bellissimo, molto lucido e sembrava davvero molto più giovane, lo racconta per fare capire che forse il gossip si riferisce a quegli scatti. “Ma a volte mi delude che siano le donne le prime a essere nemiche delle donne, le prime che non sanno ammirare la bellezza di un’altra donna ma la guardano dicendo che se è ancora bella si è rifatta e c’è qualcosa sotto. Una donna bella lo è per i suoi segni espressivi o perché si è vestita bene. Una donna è bella giovane o anche con un’altra età”.