Elisa Isoardi in lacrime lascia La prova del cuoco dopo le parole di Alessandra Spisni sull’amore (Foto)

Una canzone, poche parole sull’amore ed Elisa Isoardi in diretta a La prova del cuoco non ha retto e si è emozionata (foto). Ci è sembrato che la conduttrice sia rimasta molto colpita dalle parole di Alessandra Spisni, al punto da abbandonare per qualche minuto la cucina e scappare via forse per nascondere le lacrime. Che succede alla Isoardi? E’ il momento della preparazione delle rosette della Spisni, in cucina c’è anche Claudio Lippi, bastano poche note del brano Il Mondo e la maestra in cucina tira fuori una delle sue frasi che fanno sempre riflettere. Di esperienza lei ne ha molta ma ha anche un legame profondo con Elisa Isoardi. Di recente si sono sentite più volte al telefono, sembra che la bella padrona di casa trovi conforto e forza nelle parole della Spisni. Oggi quindi avrà parlato con cognizione di causa quando ha tuonato che “gli amori non sono mai finiti ma un amore non passa mai”, in pratica restano dentro perché li abbiamo vissuti e procurano nostalgia, restano nei ricordi.

LA REAZIONE DI ELISA ISOARDI ALLE PAROLE DI ALESSANDRA SPISNI

“Che bella mazzolata che ho avuto dalla Spisni” ha commentato subito Elisa con l’emozione già evidente. “Sì, non passano mai, fanno parte di noi” ha replicato la maestra in cucina.









Complici la canzone e magari un periodo un po’ particolare per lei la Isoardi ha dovuto lasciare la cucina e si è allontanata. Attimi di imbarazzo da parte di Claudio Lippi che continuava ad osservare cosa stava accadendo dietro le telecamere de La prova del cuoco. Alessandra intanto faceva finta di niente. Dopo un po’ di attesa il ritorno in cucina della conduttrice che con un sorriso timido ha proseguito. Perché tanta emozione da parte della dolce Elisa Isoardi? Che succede nella sua vita? Magari solo nostalgia, un amore ancora da dimenticare. Tutto normale per la Spisni.