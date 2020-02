Francesca Alotta a Vieni da me, l’amore le ha portato via tutto (Foto)

Vieni da me Francesca Alotta ricorda la vittoria al festival di Sanremo con “Non amarmi”. Non aveva il truccatore, ha comprato gli abiti a Sanremo, nessuno credeva nella loro canzone, invece è ancora un grande successo. Poi un altro festival di Sanremo, Domenica In, la felicità e poi il periodo buio. Con il primo marito non è andata benissimo, Francesca Alotta era follemente innamorata, aspettava un bambino ma l’ha perso proprio perché aveva scoperto che lui la tradiva. In quei giorni è rimasta da sola in ospedale, è riuscita a lasciarlo solo dopo. Non era la persona giusta ma sperava cambiasse, è stato il suo errore. Quando ha lasciato il marito ha poi scoperto che per lei era quasi impossibile avere un figlio; lei che è nata mamma, con un istinto materno forte. Il suo obiettivo è poi diventato un altro. Grazie a un prete ha capito che forse lei era destinata ad amare più persone, ad aiutare più persone e non un solo figlio; questo l’ha aiutata molto. Dopo il divorzio però è volato via il suo papà, tanti dolori uno dietro l’altro. L’aborto spontaneo, il fallimento del matrimonio, la morte di suo padre.

FRANCESCA ALOTTA NON HA AVUTO PIU’ LA FORZA DI CONTINUARE LA SUA MUSICA

Dopo la partecipazione a un reality una volta uscita ha avuto una brutta sorpresa: aveva il suo conto intestato anche al suo fidanzato e non c’erano più soldi, non aveva più niente, gli aveva preso tutto e non poteva nemmeno denunciarlo. A quel punto si è allontanata dal mondo discografico, non aveva più la forza. Si è fermata anche per stare accanto prima alla sua mamma e poi al suo papà. Questo ha avuto un prezzo ma per Francesca l’amore è ciò che la fa andare avanti. L’amore per la famiglia è importante ma poi purtroppo un altro amore con la persona sbagliata.









Sperava che dopo due storie che l’avevano fatta soffrire tantissimo l’ultimo sarebbe stato l’uomo giusto. Invece, quando si è resa conto che aveva anche lui fatto delle cose che non andavano lo lasciò ma da quel momento iniziò a essere il suo stalker. Se lo ritrovava ovunque, anche ai suoi concerti, con il cappuccio in testa che la fissava mentre si esibiva. Gli è entrato in casa, è stata dura. Era arrivata al punto che non annunciava nemmeno più i suoi concerti per la paura di ritrovarselo avanti.

Forse a farlo scappare è stata una canzone, il brano che Francesca Alotta ha presentato per la prima volta a Ora o mai più. Una voce favolosa che manca nel mondo della musica.