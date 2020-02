Federica Panicucci e Barbara d’urso si riabbracciano a Verissimo, felice la Toffanin: “Il coronavirus le ha riunite”

Silvia Toffanin non poteva non farlo notare. E’ vero che le due conduttrici hanno fatto pace a distanza ma pubblicamente ( in privato non sappiamo cosa sia accaduto) non si era visto nulla! Addirittura Barbara d’Urso e Federica Panicucci non si vedevano nello stesso studio da secoli. “Il coronavirus le ha unite” ha ironizzato Silvia Toffanin scherzando sul fatto che le due conduttrici si siano abbracciate e baciate pubblicamente.

Tutto è iniziato con l’appello di Barbara d’urso rivolto agli italiani. Un inviato a uscire, a riprendere le vecchie abitudini, anche se con le precauzioni del caso. Ma questo non significa avere paura di abbracciare un’altra persona. Per questo la d’Urso ha prima baciato Cesara Buonamici, una delle quattro signore della tv che era presente nella puntata di Verissimo in onda il 29 febbraio 2020, e poi baciato anche la Panicucci. E’ proprio vero che negli anni bisestili può succedere di tutto, non ci aspettavano il coronavirus ma neppure un bacio e un abbraccio tra Barbara e Federica!

A VERISSIMO LA REUNION : FEDERICA E BARBARA FINALMENTE INSIEME!

La d’Urso ha quindi baciato la collega del TG 5 e a questo punto la Panicucci ha fatto notare che doveva baciare e abbracciare anche lei. Le due conduttrici, che per molti anni non solo non si sono parlate, ma non si sono neppure citate nei loro programmi, e hanno fatto persino finta di non conoscersi, alla fine hanno fatto pace. Del resto questa è la stagione della pace per la d’Urso che ha anche deposto l’ascia di guerra tornando a parlare un suo ex grande amico Alfonso Signorini!

La d’Urso ha anche lasciato una bella “labbrata” sulla guancia di Federica, per gli amici di Twitter, lo ha ricordato, questo di certo un momento storico!

“Mi faccio un applauso da sola” ha concluso Silvia Toffanin felice di aver contribuito a questa pace!