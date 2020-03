Barbara d’Urso stanca delle frecciate di Pupo: “Piccolo uomo, nessuna storia tra di noi”

E pensare che fino a qualche tempo fa Pupo sedeva nel salotto di Live-Non è la d’Urso come super ospite del programma di Canale 5, chi lo avrebbe detto che poi saremmo arrivati a quello che è successo oggi. Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi 3 marzo 2020, dopo le tante insinuazioni fatte da Pupo, neppure troppo velatamente, la d’Urso ha scelto di lanciare un messaggio dal suo programma anche per provare a mettere a tacere le voci che circolano da qualche tempo. Tra lei e Pupo ci sarebbe stata una storia in passato? E’ quello che il cantante ha fatto intendere in diverse occasioni. La d’urso non ci sta e lancia un messaggio da Pomeriggio 5, molto diretto, anche se non fa propriamente il nome di Pupo, è ben chiaro che si rivolga a lui.

IL MESSAGGIO DI BARBARA D’URSO PER PUPO: PICCOLO UOMO

Perchè Barbara ha scelto di parlare di questa cosa proprio adesso? Per un motivo molto semplice che viene spiegato nelle sue parole. E’ stanca di leggere notizie, tra l’altro non vere, che la riguardano . Notizie di Pupo e della loro presunta storia d’amore. “Stamattina, leggendo la rassegna stampa, c’erano molti siti che riportavano per l’ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo ( piccolo nel senso di età perchè credo che sia più piccolo di me)” ha detto la d’Urso. Sembra di rivivere la querelle tra Adriana Volpe e Antonio Zequila, aspettiamo adesso che Pupo dal GF VIP dica l’indirizzo della casa nel quale sarebbe avvenuto questo incontro ( si fa ironia ovviamente).

“Ancora dopo anni, e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di una ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa!” ha detto la conduttrice.

“Io in questi anni ci ho riso, non ho mai replicato. – continua la conduttrice – Solamente qualche anno fa io ho fatto una querela, tengo a precisare, perchè lui aveva detto che io invecchiando ero diventata brutta, grassa e vecchia come un calciatore, però l’ho persa perché il giudice ha detto che non era diffamazione, ma è acqua passata”. Ed effettivamente, come dicevamo in precedenza, nelle ultime ospitate fatte da Pupo nei programmi della d’Urso, non era sembrato che tra i due ci fossero attriti…

Poi lancia l’appello con la sua speranza e il suo augurio” Io voglio parlare con questo cantautore famoso in tutto il mondo per delle canzoni meravigliose che ha scritto […] Tutti hanno sempre parlato di lui anche perché ama contemporaneamente due donne …”. E per finire: “Basta dichiarare di una presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini, soprattutto per la prossima canzone meravigliosa che scriverai! Adesso basta e amici come prima.”

Pupi replicherà alle parole di Barbara d’urso oppure la cosa finirà così?