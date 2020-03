Eleonora Daniele col pancione e nervi saldi continua le sue dirette per Storie Italiane (Foto)

La capacità di non tradire emozioni appartiene di certo a Eleonora Daniele che col pancione e con tutta la professionalità necessaria prosegue la conduzione in diretta di Storie Italiane (foto). Una capacità innata, che non hanno tutti, anche lei è ovviamente preoccupata, soprattutto per la sua famiglia, per sua madre che è a Padova, ma prosegue. I medici le hanno assicurato che non può esserci trasmissione verticale da mamma a bambino, questo la tranquillizza e chiede a tutti di non farsi prendere dal panico e semplicemente di stare a casa. Lei non può farlo; Eleonora Daniele ha il dovere di andare avanti con un servizio pubblico per dare informazioni e allo stesso tempo fare compagnia a chi è a casa. Tanti i programmi tv che hanno dovuto chiudere gli studi, di certo Storie Italiane può contare su elevati ascolti e sulla capacità di ospitare in diretta e in collegamento chi può parlare di ciò che in questo momento interessa tutti gli italiani.

ELEONORA DANIELE: “SEGUIAMO LE REGOLE E NON FACCIAMO PRENDERE DAL PANICO”

Non si parla di altri argomenti, solo ciò che è collegato al Coronavirus, magari non è giusto, questo rischia di aumentare l’angoscia di chi a casa. Ammiriamo però la forza e la professionalità della conduttrice di Storie Italiane che anche su Instagram continua a dare forza a tutti spiegando che lei vive la stessa situazione: “Insieme ce la possiamo fare… seguiamo le regole, non facciamoci prendere dal panico , non è un momento facile … io ho la famiglia lontana che si trova a Padova, penso a loro che non posso vedere per un po’ , soprattutto penso alla mia mamma , alla quale abbiamo fatto la super raccomandazione di stare a casa senza mettere a rischio la propria salute . E’ un momento complesso ma è nostra responsabilità comprendere fino in fondo quale sia l’importanza del nostro senso civico”.

Si rivolge poi alle donne in dolce attesa come lei: “I medici dicono che non ci sia trasmissione verticale da mamma e bambino , e questo è molto rassicurante per me e tutte le donne che sono incinta. Forza , no panico!”