Antonella Clerici a La vita in diretta: a casa con la famiglia allargata e si cucina (Foto)

Il pubblico da casa e i programmi tv come La vita in diretta hanno bisogno di sostegno e oggi Antonella Clerici e Carlo Conti non hanno fatto mancare un collegamento dalle loro case (foto). Anche oggi i due conduttori sono presenti, anche solo per pochi minuti, in diretta dalle loro case per portare un sorriso a chi li segue da sempre, per dire che siamo tutti nella stessa barca e per dare ognuno a modo proprio un consiglio. Le giornate sono lunghe in questo periodo di emergenza sanitaria e se Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno un ottimo lavoro per distrarre il pubblico, Antonella Clerici consiglia cosa fare per passare il tempo. Si cucina, nella casa nel bosco innanzitutto si cucina, non poteva essere diversamente. Poi per la conduttrice stare al tavolo accanto ai fornelli è vivere nel modo migliore la casa. Confessa di avere la fortuna di abitare nel bosco, quindi può fare bellissime passeggiate ogni volta che vuole. Ha però un consiglio importante per tutti: programmare la giornata, come se davvero avessimo degli impegni.

ANTONELLA CLERICI PROGRAMMA LA SUA GIORNATA

Si alza alle 8 del mattino e va subito a fare una passeggiata, suggerisce a tutti di fare un po’ di attività fisica. Chi non ha un giardino e non ha gli attrezzi giusti può seguire tanti video, fare gli esercizi anche minimi per non restare fermi. Tutti mangeremo magari di più in questo periodo e muoversi è indispensabile, anche per l’umore.

Oggi ha cucinato i porri che aveva in frigo, li ha tagliati sottili e ha aggiunto la polpa di granchio, insomma ciò che aveva a disposizione. Ha così condito la pasta. Fa ciò che dobbiamo fare tutti, usare il più possibile il cibo che abbiamo in casa per fare il meno possibile la spesa, per uscire di casa il meno possibile.

Con lei e Vittorio Garrone non c’è solo la piccola Maelle, che cucina di continuo, ma anche i figli dell’imprenditore. Una famiglia allargata che resta unita e cerca di mantenere alto l’umore, si sono attrezzati anche per dipingere. Antonella Clerici saluta La vita in diretta e ricorda che lei in qualsiasi momento c’è per una diretta, un saluto, per dire cosa sta facendo e cucinando.