Antonella Clerici abbraccia tutti dal bosco e Maelle cucina l’ennesima torta (Foto)

E’ una gran fortuna che esistano i social e che i personaggi famosi come Antonella Clerici cerchino in ogni modo di fare compagnia ai loro follower (foto). Pochi i programmi tv in onda, si cerca di tenere il più possibile tutti a casa e dal suo bosco la Clerici anche questa mattina ha fatto una bella passeggiata mandando il suo buongiorno a tutti. In cucina intanto sua figlia Maelle preparava l’ennesima torta. Tra i tanti messaggi gioiosi non sono mancate le cattiverie di chi trova di cattivo gusto mostrare la possibilità di avere un bosco a disposizione per fare passeggiate, magari sport e respirare senza incontrare nessuno che possa contagiarci. Sono però le stesse persone che dimenticano che ci sono anche dei disagi nell’abitare così distanti da tutto ma non è questo il punto. Niente polemiche, non c’è spazio in questi giorni per vedere il brutto dove davvero non esiste. Antonella Clerici con il suo sorriso sereno in pieno sole prova a regalare un po’ di ottimismo a tutti e ci riesce.

LA FIGLIA DI ANTONELLA CLERICI CUCINA LA TORTA AL LATTE CALDO

Tutti in casa cuciniamo in questi giorni, è ciò che ci rilassa di più e che ci fa stare tutti insieme in cucina. Maelle ha da sempre una vera passione per la cucina e in particolare per i dolci. Oggi sembra avere fatto tutto da sola e la sua torta al latte caldo sembra davvero ottima. Proseguono anche le dirette di Antonella Clerici e Anna Moroni per ricordare i vecchi tempi a La prova del cuoco.

Sta per arrivare la primavera e Antonella mostra un albero già in fiore, le belle giornate ci devono far pensare che, restando a casa, ce la possiamo fare e che presto passeggeremo dove vogliamo.