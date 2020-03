Antonella Clerici e Anna Moroni cucinano insieme su Instagram e si piange dalle risate (Foto)

L’emergenza sanitaria riunisce la coppia Antonella Clerici e Anna Moroni in cucina che per intrattenere i follower hanno pensato bene di tornare ai vecchi tempi: Annina che cucina e Antonella che conduce (foto). La Clerici fa da sola con la diretta Instagram mentre la Moroni ha bisogno di un aiuto, mentre cucina c’è Sonia che le dà una mano. Chi è Sonia? La collaboratrice di Anna Moroni che dolcissima fa ridere tutti. La ricetta è spaghetti cacio e pepe, un primo piatto classico per la maestra in cucina, uno dei suoi cavalli di battaglia. Non tutti lo sanno cucinare e l’idea è davvero carina. Antonella Clerici nella sua casa nel bosco, la Moroni nella sua cucina a Roma, migliaia di utenti connessi e ovviamente dopo avere lavato le mani ecco che si accendono i fornelli ma non c’è l’inquadratura giusta. Da brava regista la conduttrice cerca di spiegare cosa fare, come mettere il cellulare ma il risultato è un vero disastro.

ANNA MORONI E ANTONELLA CLERICI INSIEME SU INSTAGRAM

Gli ingredienti necessari per la ricetta li hanno compresi tutti, arrivano i commenti di Daniele Persegani, di Andrea Mainardi e anche Simona Ventura aggiunge il suo, felice di rivedere le due ex protagoniste de La prova del cuoco insieme.

Antonella continua a non vedere i fornelli, non si vede la padella, non si vede questa pasta cacio e pepe che sta preparando Annina. Suggerisce di girare il telefono e così inizia il momento più comico. Basterebbe inquadrare semplicemente i fornelli e non il volto di Anna Moroni ma Sonia non lo fa e continua a sbagliare. Anna sta per perdere la pazienza mentre la Clerici e tutti gli utenti non smettono di ridere. Domani un altro appuntamento con la coppia e la ricetta dei supplì, sperando che ci sia anche Sonia.