LIVE Non è La D’Urso: Aida Nizar piange e racconta la verità sul presunto arresto

Ospite della puntata del 26 aprile 2020 di LIVE Non è la D’Urso è stata anche Aida Nizar. In collegamento dalla sua casa in Spagna, la donna ha provato ha raccontare cosa c’è di vero a proposito della notizia circolata sul web da alcuni giorni in cui si racconta che la ex concorrente del Grande Fratello italiano sarebbe stata arrestata per aver minacciato con un coltello il suo fidanzato nonché convivente.

Nel corso della trasmissione condotta da Barbara D’Urso, la donna ha spiegato con molta enfasi di essere vittima di una fae news lanciata prima dai media spagnoli e poi rilanciata dai blog e siti d’informazione italiani. Una triste faccenda che l’ha costretta persino a querelare alcune testate iberiche.

LIVE Non è La D’Urso: Aida Nizar piange e racconta il suo arresto

“Sono stata vittima di un massacro televisivo, un massacro di tantissimi giornali” – ha subito spiegato Aida Nizar in collegamento dalla Spagna nella trasmissione LIVE Non è La D’Urso – “Questa è soltanto un’altra bufala. Non è la prima volta che mi attaccano! Qualcuno che non mi vuole bene ha inventato ancora, un’altra volta, una bugia che mi ha ferito… e che riguarda il mio compagno, l’amore della mia vita. Non è vero nulla!”.

Nel corso del lungo spazio concesso ad Aida Nizar, è intervenuta anche Simona Izzo (anche lei in collegamento dalla sua abitazione) che ha provato a smentire la linea difensiva della donna: secondo la Izzo la storia della fake news è falsa. “Lei è geniale nella sua follia e quindi l’unico motivo con cui poter andare in televisione era inventare qualcosa di terribile su di se. Lei è pronta a tutto!”.

Fra le due è inevitabilmente scoppiata una litigata, conclusasi in maniera inedita: Aida Nizar sembra aver accusato il colpo e, caduta nello sconforto, è scoppiata a piangere implorando comprensione. La Nizar ha spiegato di vivere in armonia col suo fidanzato che, fra l’altro, stava assistendo in diretta alla intervista ma restando appena fuori dall’inquadratura.

Infine, Aida Nizar ha promesso di aver denunciato querelato alcune delle testate spagnole per aver diffuso la notizia falsa della presunta aggressione.

E se questo fidanzato non fosse un nuovo Mark Caltagirone? Se l’è chiesto Costantino Della Gherardesca, anche lui ospite in studio. Aida Nizar ha smentito questa ipotesi mostrando mano e braccio del suo compagno. Il ragazzo ha preferito non mostrarsi del tutto perché non è interessato alla luce rossa delle telecamere.