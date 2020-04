Inizia la fase 2 di Maria de Filippi: Uomini e Donne, Amici Speciali e Temptation Island

Per Maria de Filippi inizia la fase 2. La conduttrice in realtà non si è mai fermata in questi masi, anche se ha dovuto rivedere molto nei suoi programmi. Prima una edizione diversa di Amici, una edizione che resterà certamente nella storia della televisione. Poi una nuova formula per Uomini e Donne, ampiamente bocciata dal pubblico a casa che non l’ha gradita. E nel frattempo i casting per Temptation Island e la preparazione del nuovo show in onda in prime time a maggio Amici Speciali.

La conduttrice, intervistata dai giornalisti di Vanity Fair spiega che cosa vedremo nelle prossime settimane in tv, da Uomini e Donne che cerca di tornare alla normalità a Temptation Island che andrà in onda questa estate ma con un format, sicuramente leggermente diverso. Del resto lo show continua. Anche in Portogallo ad esempio proprio in questi giorni è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. I concorrenti sono stati messi in quarantena: passeranno due settimane isolati, poi faranno i controlli medici e infine entreranno in casa, preparandosi a questa edizione anomala del reality.

Ma torniamo alla fase 2 di Maria de Filippi.

COME SARA’ UOMINI E DONNE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS?

“Lunedì 4 maggio riprende Uomini e Donne nella sua versione classica, anche se fino a un certo punto, visto che non ci sarà né il pubblico, né tutte le persone che vivono a Milano e nelle zone più colpite dal coronavirus. Penso che una parte digitale resterà anche nella nuova versione“.

A LAVORO PER UNA NUOVA EDIZIONE DI TEMPTATION ISLAND

La conduttrice non si sbilancia molto ma già sapere che il programma andrà in onda, è sicuramente una lieta novella.

“Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori. La gelosia nasce sempre da questo, Stiamo cercando di lavorare su questo”.

AMICI SPECIALI PER AIUTARE L’ITALIA E LA PROTEZIONE CIVILE

Slittato di qualche settimana, a breve farà il suo debutto anche Amici Speciali che avrà un compito importante. Lo spiega la conduttrice a Vanity Fair: “L’idea è aiutare la Protezione Civile: i ragazzi, i ballerini e i cantanti, si esibiscono per questo. Sono stati carini perché non hanno mai vissuto il problema della gara, Non ci sarà il pubblico e ci saranno le distanze da rispettare. Naturalmente ci sarà una gara e un vincitore, ma con uno spirito diverso”.

