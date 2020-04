Amici speciali il cast completo presentato nel promo del talent (VIDEO)

In questi giorni non sono mancate le indiscrezioni in merito al cast del talent di Canale 5, si è detto e scritto tantissimo ma è arrivato il momento di conoscere il cast ufficiale di Amici Speciali che andrà in onda nel mese di maggio 2020 su Canale 5. Anche per il mondo della tv inizia ala fase 2 ed è tempo di rivedere sul piccolo schermo show e spettacoli che per quasi tre mesi sono stati rimandati. Una boccata di aria fresca si spera, questa edizione di Amici speciali che debutterà presto su Canale 5.

Ma chi sono questi amici speciali? Lo scopriamo dando uno sguardo al promo ufficiale del programma di Maria de Filippi, che sperimenta ancora una volta. Promo che ci rivela i nomi di tutti gli amici speciali che vedremo esibirsi sul palco di Canale 5. Non solo ex allievi del programma ma anche altri grandissimi talenti.

AMICI SPECIALI DA MAGGIO 2020 SU CANALE 5: ECCO IL CAST COMPLETO

Come ampiamente annunciato già mesi fa ad Amici Speciali ci sarà Michele Bravi. Dal mondo del rap arriva Random. A grande richiesta direttamente dall’ultima edizione di Amici torna sul palco del talent di Canale 5 anche Javier. Vincitore di Amici 18, sarà uno dei protagonisti di Amici Speciali, Alberto Urso, non poteva mancare. Per il capitolo danza Gabriele Esposito, già ballerino professionista nella scuola. Dal latino Umberto Gaudino anche lui già ballerino professionista nella scuola di Amici. Torna in pista anche Andreas Muller e tornano in pista, tutti insieme come band i The Kolors. Due amatissime cantanti, da Amici 18 arriva Giordana Angi mentre da Amici 19 torna sul palco Gaia Gozzi. Si ballerà anche con Alessio Gaudino e per finire un altro nome che piacerà moltissimo al pubblico del talent, quello di Irama!

Ed ecco il promo, regolarmente girato nelle proprie case, come fase 1 impone! E’ una tv nuova quella che abbiamo imparato a conoscere e i video home made son un must. Il talento resta in ogni caso, e il risultato finale è eccellente!

#DMA Distanti ma Amici e ora insieme per l’Italia! Loro sono il cast di #AmiciSpeciali e li vedremo presto sul palco pronti più che mai a regalarci mille emozioni! Siete pronti? Vi aspettiamo prossimamente su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/xKvTLCu1MI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 27, 2020

Che ne dite del cast di Amici Speciali? Hashtag ufficiale di Amici speciali #DMA non distanti ma uniti ma distanti ma Amici! Bella scelta!

