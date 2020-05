Gli ascolti del pomeriggio in fase 2: calano Vita in diretta e Pomeriggio 5, resistono soap e U&D

Come cambiano le abitudini degli italiani in fase 2 e come cambiano quindi anche gli ascolti nei primi giorni dopo la fine parziale del lockdown? Dando uno sguardo ai dati auditel degli ultimi giorni si può certamente notare il grande cambiamento. Siamo ben lontani dai numeri che si registravano prima e dopo Pasqua. Moltissimi spettatori in meno davanti alla tv e il pomeriggio calo per i programmi che invece, nelle ultime settimane, avevano fatto ottimi ascolti. Forte calo per La vita in diretta, che paga sicuramente anche il mancano traino de Il Paradiso delle signore ( passato da una media di 2,6 milioni di spettatori con gli episodi inediti a una media di 1,3 con le repliche). Calano anche gli ascolti di Pomeriggio 5 ma qui succede un fenomeno al contrario. Il programma di Barbara d’urso infatti dovrebbe giovare del ritorno in onda di Uomini e Donne, da quasi 3 milioni di spettatori nelle ultime puntate, e invece a quanto pare dopo Il segreto si spegne la tv, forse per andare a mangiare, dove possibile un gelato o per fare una corsetta al parco?

Difficile per Rai 1 la ripartenza di Vieni da me, ritrovare il pubblico dopo due mesi di stop non era facile ma già dal primo al secondo giorno, Caterina Balivo ha riconquistato un fetta di spettatori. E potrebbe andare meglio nei prossimi giorni!

Vediamo nel dettaglio i numeri, prendendo in esame i dati auditel della giornata di ieri 5 maggio 2020.

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO IN FASE 2: COME CAMBIANO LE ABITUDINI

Iniziamo con i dati auditel relativi ai programmi in onda su Rai 1

Vieni da Me 1.703.000 spettatori pari al 10.6% della platea. La replica de Il Paradiso delle Signore 1.481.000 spettatori con il 12%. La Vita Diretta 1.652.000 spettatori con il 13.8% (presentazione: 1.277.000 – 11.5%).

Per La Vita in diretta sicuramente la scelta di mandare in onda le repliche del Paradiso non è il massimo, forse sarebbe stato meglio allungare la diretta di Vieni da me o magari ritornare prima in onda. Ma è chiaro che chiedere un altro sforzo a Lorella Cuccarini e Alberto Matano, non è semplice.

Passiamo a Canale 5.

Su Canale5 Beautiful 3.218.000 spettatori con il 17%. Una Vita 2.868.000 spettatori con il 16.8% di share. A seguire Uomini e Donne 2.857.000 spettatori con il 19.6% (Finale: 2.601.000 – 20.2%). Il Segreto 2.136.000 spettatori pari al 18.9% di share. Pomeriggio Cinque 1.569.000 spettatori (14.1%), nella prima parte, 1.829.000 spettatori (14.4%), nella seconda parte.

Come si può vedere dai dati di ascolto, resistono le soap e anche Uomini e Donne continua a fare bene, pur perendo rispetto alla puntata di lunedì. La media degli ascolti di Pomeriggio 5 tra prima e seconda parte, permette al programma di Barbara d’urso di vincere nella sfida con La vita in diretta.